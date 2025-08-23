Ημαθία: Η μικροβιολόγος Στέλλα Αραμπατζή αναλαμβάνει τη βουλευτική έδρα του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πρώτου σε ψήφους βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία, τη θέση του στη Βουλή αναλαμβάνει η Στέλλα Αραμπατζή, πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια.

Η διαδικασία αντικατάστασης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που ένας βουλευτής χάσει το αξίωμά του, την έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών υποψήφιος του ίδιου κόμματος στην ίδια περιφέρεια. Έτσι, στη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα βρεθεί η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία είχε καταλάβει την τέταρτη –μη εκλόγιμη– θέση στις τελευταίες εκλογές.

Ποια είναι η Στέλλα Αραμπατζή

Η Στέλλα (Στεργιανή) Αραμπατζή γεννήθηκε και ζει στη Νάουσα, όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης ιατρός-μικροβιολόγος, διαθέτοντας δύο Διαγνωστικά Κέντρα. Είναι παντρεμένη με τον Νικόλαο Παλαμούτη, Πύραρχο της Πυροσβεστικής και Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς, και είναι μητέρα διδύμων, της Ευαγγελίας και του Ιωάννη.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Σιένας στην Ιταλία. Είναι υποψήφια διδάκτορας στον Τομέα Μικροβιολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα του ΑΠΘ, ενώ συνεχίζει σπουδές στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία».

Με την ορκωμοσία της, θα αποτελέσει τη νέα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία, δίπλα στους Αναστάσιο Μπαρτζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη.