Υπουργείο Υγείας: Καμία καθυστέρηση στην ιατρική φροντίδα του Βεσυρόπουλου

Σε επίσημη ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας δίνει απάντηση στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για πιθανή καθυστέρηση στην ιατρική φροντίδα του Βουλευτή Ημαθίας και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κλήση για ανακοπή καρδιάς στη Χαλκιδική δέχθηκε το ΕΚΑΒ στις 12:42. Σε λιγότερο από 20 λεπτά, παρά το δύσβατο της περιοχής, ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης. Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Άμεση η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Το υπουργείο Υγείας τονίζει, ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ χρησιμοποίησαν όλα τα τεχνικά μέσα και πρωτόκολλα καρδιοαναζωογόνησης, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις προσπάθειες ανάνηψης μέχρι τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του, στις 14.19.

Το υπουργείο Υγείας παραμένει σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες υγείας για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. «Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα», καταλήγει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του υπουργείου να διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε κάθε πολίτη.