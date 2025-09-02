Μισθοί: Ένα βήμα πριν από τα 1.500 ευρώ – Ποιοι κερδίζουν περισσότερα

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ έως την άνοιξη του 2027 δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Δεκέμβριο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το 2023, με τον μέσο μισθό να φτάνει τα 1.385,5 ευρώ, από 1.313,7 ευρώ πέρυσι. Αν ο ρυθμός αυτός συνεχιστεί με μέση αύξηση 5% ετησίως –όπως εκτιμά και η Τράπεζα της Ελλάδος– ο στόχος των 1.500 ευρώ είναι πλέον ορατός.



Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό αλλά και το «ξεπάγωμα» των τριετιών από 1/1/2024 ήταν οι βασικοί παράγοντες που τροφοδότησαν την άνοδο.

Τα στοιχεία ανά κλάδο

Στις κοινές επιχειρήσεις, το μέσο ημερομίσθιο ανέβηκε από 50,90€ σε 54,19€ (+6,46%).



Στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε από 48,33€ σε 51,85€ (+7,28%).



Συνολικά, το μέσο ημερομίσθιο ανέβηκε από 50,86€ σε 54,16€ (+6,49%).



Παράλληλα, ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε σε όλους τους τομείς:



+4,65% συνολικά (2.585.219 από 2.470.435).



+5,87% στην πλήρη απασχόληση (2.034.135 εργαζόμενοι).



Η μερική απασχόληση έμεινε σχεδόν στάσιμη (+1,29%).



Οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 7,78% (278.731 από 258.621).



Η μέση ηλικία των εργαζόμενων είναι 41,8 έτη, με το 61% να βρίσκεται στην πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών.

Πού εργάζονται οι περισσότεροι

Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι απασχολούνται σε:

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο (21,26%)

Μεταποίηση (12,91%)

Ξενοδοχεία & Εστιατόρια (12,25%)

Κατασκευές (5,9%).

Σε επίπεδο ειδικότητας, οι υπάλληλοι γραφείου κρατούν την πρώτη θέση (24,56%), ακολουθούμενοι από πωλητές & εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών (20,26%) και ανειδίκευτους εργάτες (12,3%).

Η εικόνα στην Ευρώπη

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην ευρωπαϊκή κλίμακα μισθών. Το 2023, ο μέσος μισθός στην ΕΕ ήταν 3.155 ευρώ, σχεδόν δυόμισι φορές πάνω από τα ελληνικά επίπεδα.



Στη Βουλγαρία ο μέσος μισθός ήταν 1.125 ευρώ.



Στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα κινήθηκε γύρω στα 1.400 ευρώ.



Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 6.755 ευρώ, ενώ ακολουθεί η Δανία με 5.634 ευρώ.



Γερμανία: 4.250€, Γαλλία: 3.555€, Ιταλία: 2.729€, Ισπανία: 2.716€.