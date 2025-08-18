Η αύξηση στον μισθό αφανίζει τα επιδόματα: Περισσότερα μικτά, λιγότερα καθαρά στην τσέπη

Μπορεί μια αύξηση να καταλήξει σε… μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, πριν καν προλάβει να «δαγκώσει» ο πληθωρισμός; Η απάντηση είναι ναι, και μάλιστα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς.

Σύμφωνα με στοιχεία, το «πάγωμα» της φορολογικής κλίμακας και το «κλείδωμα» των εισοδηματικών κριτηρίων για τα κοινωνικά επιδόματα δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Από τη μία η παρακράτηση φόρου «τρέχει» με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση των μισθών, από την άλλη πολλοί χάνουν κρίσιμα επιδόματα επειδή ξεπερνούν, έστω και οριακά, τα εισοδηματικά όρια.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:

Μέσα σε δύο χρόνια οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων μειώθηκαν κατά 157.000.

Στο επίδομα στέγασης χάθηκαν σχεδόν 80.000 δικαιούχοι.

Στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καταγράφηκαν 43.180 λιγότεροι.

Η Eurostat το αποτυπώνει ψυχρά: Στο α’ τρίμηνο του 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η χειρότερη θέση στην Ευρώπη για το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και στην τελευταία θέση της Ε.Ε. στην αποταμίευση.

Το παράδειγμα που σοκάρει

Οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο μεικτό εισόδημα 34.000 ευρώ (1.749 ευρώ καθαρά τον μήνα) έπαιρνε και επίδομα τέκνων 672 ευρώ.

Το 2025, με αύξηση 3%, ο μισθός ανεβαίνει στα 35.020 ευρώ. Αποτέλεσμα;

Ο φόρος αυξάνεται κατά 6%.

Το καθαρό εισόδημα ανεβαίνει οριακά (1.791 ευρώ/μήνα).

Το επίδομα τέκνων χάνεται.

Συνολικά; 596 ευρώ κέρδος από τον μισθό – 672 ευρώ απώλεια από το επίδομα. Άρα, η οικογένεια βγαίνει… μείον.

Οι αριθμοί πίσω από το «σοκ»

Μόνο την τελευταία διετία οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων μειώθηκαν κατά 250.000 , από 1,35 εκατ. σε 1,1 εκατ.

Το επίδομα τέκνων έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό (488.735 δικαιούχοι), ενώ το επίδομα στέγασης περιορίστηκε σε 190.999, από 270.193 το 2023.

Η Eurostat καταγράφει μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα κατά 0,8% (με την Πορτογαλία -3,1% και τη Σουηδία -1,4% να είναι οι μόνες χειρότερες). Στην Ευρωζώνη αντίθετα σημειώθηκε αύξηση 0,7% και στην Ε.Ε. 0,9%.

Και στο θέμα της αποταμίευσης; Η Ελλάδα στην ουρά, με -3,6%, όταν στην Ευρωζώνη υπάρχει έστω και μια μικρή θετική μεταβολή.

Τι χρειάζεται

Η εικόνα είναι σαφής: μικρές αυξήσεις μισθών εξαφανίζονται μέσα σε φόρους και απώλεια επιδομάτων, αφήνοντας τα νοικοκυριά με λιγότερα χρήματα στην τσέπη.

Η διέξοδος περνά μέσα από:

ουσιαστικές ονομαστικές αυξήσεις,

αλλαγές στη φορολογική κλίμακα,

επανεξέταση των εισοδηματικών κριτηρίων στα κοινωνικά επιδόματα.

Μέχρι τότε, η ελληνική οικογένεια θα συνεχίζει να μετρά «αυξήσεις» που γίνονται μειώσεις.