Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα σε Ηλεία και Αχαΐα- Ήχησε το 112 και στις δύο περιοχές

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Επιδόματα Δικαιούχοι Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο χάρτης των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Αυγούστου - Ποιοι πάνε στο ATM

Σε 67.677 δικαιούχους θα καταβληθούν συνολικά 53.688.748,03 ευρώ.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνολικά 53.688.748,03 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.677 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διάβασε περισσότερα

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Επιδόματα Δικαιούχοι Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader