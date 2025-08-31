Ενοίκια: Στο στόχαστρο «μαύρα» και κακοπληρωτές μέσω point system και IBAN

Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στεγαστική οικονομίας και ταυτόχρονα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω των «μαύρων» ενοικίων δρομολογεί η κυβέρνηση.

Από τη μια πλευρά εισάγει μέτρα τύπου point system για τους ενοικιαστές, προκειμένου να μπει τέλος στον φόβο των ιδιοκτητών για απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς. Το μέτρο που φιλοδοξεί να φέρει ανακούφιση στους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026.

Συγκεκριμένα, από την επόμενη χρονιά, οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούν να αποδεικνύουν με ένα απλό πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτές, ότι δηλαδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή προς τον ιδιωτικό τομέα.

Ενοικιαστές με καλή «διαγωγή»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς τόνισε ότι «επιτέλους θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε καλοπροαίρετο και σε κάθε ενοικιαστή που σέβεται τις υποχρεώσεις του και σέβεται την περιουσία που θα του εμπιστευτεί ένας ιδιοκτήτης, να του το αποδείξει άμεσα και αδιάψευστα και να πάρει αμέσως το σπίτι και σε πολύ καλή τιμή.

Το μεγάλο πρόβλημα των ιδιοκτητών που έχουν ξενοίκιαστα σπίτια είναι ότι καλούνται να κάνουν ραντεβού κυριολεκτικά στα τυφλά με ανθρώπους άγνωστους, ανάμεσα στους οποίους είναι πολύ πιθανόν να κρύβονται και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί ενοικιαστές, αλλά είναι παραβατικά άτομα, τα οποία έρχονται να εγκατασταθούν στα σπίτια του κόσμου με το εξαρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Αυτά λοιπόν τα παραβατικά άτομα θα πρέπει εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο να τεθούν στο περιθώριο, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια δικλίδα ασφαλείας.»

Παράλληλα, η φοροτεχνικός Μάρα Μεθενίτη έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή. «Θα είναι πλατφόρμα πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία θα αντλεί δεδομένα από ό, τι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σαν πληροφορία και πιο ειδικά από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Νοίκι μόνο μέσω τράπεζας

Βέβαια τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν και μια ακόμη πτυχή, την ενίσχυση του δημόσιου ταμείου με την αποκάλυψη «γκρίζων» εισοδημάτων.

Στο μεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026 μπαίνει σε πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή η πληρωμή των ενοικίων μέσω τράπεζας. Μετά από αυτή την ημερομηνία, όλες οι πληρωμές ενοικίων, για κάθε είδους μίσθωση (κύρια κατοικία, εξοχικό, φοιτητική στέγη), θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή ψηφιακών πλατφορμών πληρωμών.

Στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων, να γίνει πλήρης καταγραφή των πραγματικών εισοδημάτων από ενοίκια και να υπάρξει περιορισμός της φοροδιαφυγής.