«Πιστοποιητικό καλοπληρωτή» για ενοικιαστές – Τι αλλάζει από το 2026

Τέλος στο άγχος των ιδιοκτητών για το αν ο υποψήφιος ενοικιαστής θα πληρώνει στην ώρα του επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Από το 2026, κάθε πολίτης ή επιχείρηση που θέλει να συνάψει μια ιδιωτική σύμβαση, όπως η ενοικίαση ενός ακινήτου , θα μπορεί να αποκτά πιστοποιητικό φερεγγυότητας, ένα έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε προς το Δημόσιο ούτε προς τον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί μένουν κλειστά χιλιάδες διαμερίσματα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κρατούν σήμερα τα ακίνητά τους κλειστά, φοβούμενοι μήπως βρεθούν αντιμέτωποι με απλήρωτα ενοίκια και «φέσια» στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δυσκολία να ελεγχθεί η συνέπεια ενός ενοικιαστή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την αξιοποίηση ακινήτων, δημιουργώντας ένα «πάγωμα» στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr με τη νέα πλατφόρμα Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θα λειτουργήσει στις αρχές του 2026, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αποδεικνύει την καλή του οικονομική εικόνα, μειώνοντας έτσι τις επιφυλάξεις των εκμισθωτών.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο μητρώο

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θεσπίστηκε από το 2022 αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, θα δίνει τη δυνατότητα τόσο στο Δημόσιο όσο και σε τράπεζες και πιστωτές να παρακολουθούν καλύτερα τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων (με ανωνυμία). Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως «διαβατήριο αξιοπιστίας» για τους πολίτες που θέλουν να αποδείξουν ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι η νέα διαδικασία θα ενθαρρύνει περισσότερους ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα διαμερίσματά τους, τονώνοντας την αγορά κατοικίας.