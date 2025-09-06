Οι «χρυσοί» χάρτες της πολυτέλειας: Πού πωλούνται τα περισσότερα σπίτια του 1 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Από τη Μύκονο μέχρι την Εκάλη και τη Βούλα, αλλά και σε hot προορισμούς όπως οι Σπέτσες και οι Παξοί, χαρτογραφείται η αφρόκρεμα της ελληνικής κτηματαγοράς. Πρόκειται για τις περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών εκτοξεύονται πάνω από το 1 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας αγοραστές υψηλών εισοδημάτων από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Astons, βρετανικής εταιρείας επενδυτικής μετανάστευσης, στην Ελλάδα εντοπίζονται 295.763 ακίνητα, εκ των οποίων το 8,2% –δηλαδή 24.243 κατοικίες– κοστίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι διαφορές βέβαια από περιοχή σε περιοχή είναι εντυπωσιακές.

Μύκονος: στην κορυφή της λίστας με 65,3% των κατοικιών (793 σε σύνολο 1.214) να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Εκάλη: το 61,6% των ακινήτων (583 από 946) είναι άνω του 1 εκατ.

Βούλα: στο 53% (2.927 από 5.350) το ποσοστό των «χρυσών» κατοικιών.

Ακολουθούν η Πλάκα (42,6%), οι Σπέτσες (42,2%), η Βουλιαγμένη (41,8%), αλλά και οι Παξοί που μπαίνουν δυνατά στη λίστα, με το 40% των διαθέσιμων κατοικιών να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Η Γλυφάδα καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό (32,1%), αλλά σε απόλυτους αριθμούς πρωταγωνιστεί, με 3.507 σπίτια άνω του ενός εκατ. σε σύνολο 10.910. Στη Σαντορίνη το ποσοστό πέφτει στο 21,1% (134 από 636).

Η λίστα συμπληρώνεται με την Κέρκυρα (18,6%), τη Σιθωνία (10,6%), την Κεφαλονιά (9,2%) και την Αράχωβα (7,1%).

Οι ξένοι επενδυτές και οι «χρυσές» άδειες διαμονής

Η Σουζάνα Ουζάκοβα, επικεφαλής συμβούλος προγραμμάτων αδειών διαμονής της Astons, τονίζει: «Η Ελλάδα συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για ανθρώπους υψηλών εισοδημάτων που αναζητούν πολυτελείς δευτερεύουσες κατοικίες ή επενδύσεις lifestyle σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης».

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν προσφέρουν μόνο πολυτελή στέγη, αλλά και άδειες διαμονής, καθώς το κατώτατο όριο ορίζεται στα 800.000 ευρώ για Αττική και νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων.

Σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το πρόγραμμα για τους non-dom –τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Με επενδύσεις από 500.000 ευρώ και πάνω, μπορούν να φορολογούνται με ανώτατο πλαφόν 100.000 ευρώ τον χρόνο για όλα τα εισοδήματα του εξωτερικού, για 15 χρόνια.