Ακίνητα: Οι τιμές που «καίνε» στα νησιά – Οι περιοχές που φτάνουν έως και 6.500 ευρώ/τ.μ.
Η Ύδρα, η Μύκονος και η Αντίπαρος πρωταγωνιστούν, ενώ Αλόννησος και Λευκάδα σημειώνουν εντυπωσιακές αυξήσεις
Δεν είναι τυχαίο που τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους πιο αγαπημένους προορισμούς, τόσο για τους Έλληνες όσο και για ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Η φυσική ομορφιά, η ποικιλομορφία και ο μοναδικός τρόπος ζωής τα καθιστούν ανάρπαστα, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για επενδύσεις σε ακίνητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights, η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά έχει πάρει την ανιούσα την τελευταία εξαετία. Οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης (ΜΖΤ) εκτοξεύτηκαν:
- Ιόνιο: +49,3% από το 2019, αγγίζοντας τα 2.389 €/τ.μ.
- Κρήτη: +40,4%, με τιμή στα 2.105 €/τ.μ.
- Αιγαίο: +38,9%, φτάνοντας τα 2.778 €/τ.μ.
Στη διεθνή ζήτηση για αγορά κατοικίας, οι ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία κρατούν την πρωτιά.
Κυκλάδες: Η χρυσή τριάδα Μυκόνου – Αντιπάρου – Πάρου
Οι Κυκλάδες παραμένουν ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Από τη θορυβώδη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, το real estate «φλέγεται».
- Άνοδος άνω του 20% σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο.
- Σταθερές τιμές σε Νάξο, Σέριφο και Σίκινο.
- Ακριβότερα νησιά: Μύκονος, Αντίπαρος, Πάρος.
Επτάνησα: Κέρκυρα στην κορυφή, Παξοί στα ύψη
Η τουριστική άνθηση οδηγεί και την αγορά κατοικίας στα ύψη:
- Η Κέρκυρα έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση.
- Οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.
- Πιο οικονομικές επιλογές: Κύθηρα και Κέρκυρα.
- Λευκάδα: θεαματική αύξηση άνω του 20% σε σχέση με το 2024.
Σποράδες: Σκιάθος πολυτέλεια, Αλόννησος εκτόξευση
Τα πευκοδάση, τα κρυστάλλινα νερά και οι πολιτιστικές δράσεις ενισχύουν τη ζήτηση:
- Αλόννησος: άνοδος άνω του 30% με τιμή 2.672 €/τ.μ.
- Σκιάθος: το ακριβότερο νησί, στα 3.273 €/τ.μ.
Αργοσαρωνικός: Η Ύδρα στην κορυφή, η Σαλαμίνα ανεβαίνει
Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, τα νησιά του Σαρωνικού αποτελούν σταθερή αξία:
- Ύδρα: 6.500 €/τ.μ., το ακριβότερο νησί.
- Σαλαμίνα: άνοδος άνω του 10%.
- Δημοφιλή: Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα.
Βόρειο Αιγαίο: Ικαρία ακριβή, Σάμος πιο προσιτή
Η Ικαρία διατηρεί την πρωτιά στις τιμές, ενώ η Σάμος προσφέρει τις πιο οικονομικές επιλογές. Στη Χίο σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος (+7,1%).
Δωδεκάνησα: Πάτμος και Σύμη στα ύψη, Ρόδος – Κως – Κάλυμνος στο επίκεντρο
Η Πάτμος είναι η ακριβότερη, με τη Σύμη να ακολουθεί (3.043 €/τ.μ., +30%). Στην Κάλυμνο παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση.
Κρήτη: Χανιά κορυφή, Ηράκλειο πιο οικονομικό
Η Κρήτη παραμένει πόλος έλξης:
- Χανιά: +22% σε ένα χρόνο, η ακριβότερη περιοχή.
- Ηράκλειο: οι πιο προσιτές επιλογές.
Εύβοια: Σταθερή ζήτηση, άνοδος στα Στύρα
Η Εύβοια, εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα, παραμένει must:
- Σημαντικές αυξήσεις σε Στύρα, Μαρμάρι και Κύμη.
- Στύρα: η μεγαλύτερη άνοδος, πάνω από 15%.
Τα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνο παράδεισος διακοπών αλλά και επενδυτικός προορισμός που… καίει.