Ακίνητα: Οι τιμές που «καίνε» στα νησιά – Οι περιοχές που φτάνουν έως και 6.500 ευρώ/τ.μ.

Δεν είναι τυχαίο που τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους πιο αγαπημένους προορισμούς, τόσο για τους Έλληνες όσο και για ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Η φυσική ομορφιά, η ποικιλομορφία και ο μοναδικός τρόπος ζωής τα καθιστούν ανάρπαστα, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για επενδύσεις σε ακίνητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights, η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά έχει πάρει την ανιούσα την τελευταία εξαετία. Οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης (ΜΖΤ) εκτοξεύτηκαν:

Ιόνιο: +49,3% από το 2019, αγγίζοντας τα 2.389 €/τ.μ.

Κρήτη: +40,4%, με τιμή στα 2.105 €/τ.μ.

Αιγαίο: +38,9%, φτάνοντας τα 2.778 €/τ.μ.

Spitogatos Insights

Στη διεθνή ζήτηση για αγορά κατοικίας, οι ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία κρατούν την πρωτιά.

Κυκλάδες: Η χρυσή τριάδα Μυκόνου – Αντιπάρου – Πάρου

Οι Κυκλάδες παραμένουν ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Από τη θορυβώδη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, το real estate «φλέγεται».

Άνοδος άνω του 20% σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο.

Σταθερές τιμές σε Νάξο, Σέριφο και Σίκινο.

Ακριβότερα νησιά: Μύκονος, Αντίπαρος, Πάρος.

Spitogatos Insights

Επτάνησα: Κέρκυρα στην κορυφή, Παξοί στα ύψη

Η τουριστική άνθηση οδηγεί και την αγορά κατοικίας στα ύψη:

Η Κέρκυρα έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.

Πιο οικονομικές επιλογές: Κύθηρα και Κέρκυρα.

Λευκάδα: θεαματική αύξηση άνω του 20% σε σχέση με το 2024.

Spitogatos Insights

Σποράδες: Σκιάθος πολυτέλεια, Αλόννησος εκτόξευση

Τα πευκοδάση, τα κρυστάλλινα νερά και οι πολιτιστικές δράσεις ενισχύουν τη ζήτηση:

Αλόννησος: άνοδος άνω του 30% με τιμή 2.672 €/τ.μ.

Σκιάθος: το ακριβότερο νησί, στα 3.273 €/τ.μ.

Αργοσαρωνικός: Η Ύδρα στην κορυφή, η Σαλαμίνα ανεβαίνει

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, τα νησιά του Σαρωνικού αποτελούν σταθερή αξία:

Ύδρα: 6.500 €/τ.μ., το ακριβότερο νησί.

Σαλαμίνα: άνοδος άνω του 10%.

Δημοφιλή: Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα.

Spitogatos Insights

Βόρειο Αιγαίο: Ικαρία ακριβή, Σάμος πιο προσιτή

Η Ικαρία διατηρεί την πρωτιά στις τιμές, ενώ η Σάμος προσφέρει τις πιο οικονομικές επιλογές. Στη Χίο σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος (+7,1%).

Δωδεκάνησα: Πάτμος και Σύμη στα ύψη, Ρόδος – Κως – Κάλυμνος στο επίκεντρο

Η Πάτμος είναι η ακριβότερη, με τη Σύμη να ακολουθεί (3.043 €/τ.μ., +30%). Στην Κάλυμνο παρατηρείται επίσης σημαντική αύξηση.

Spitogatos Insights

Κρήτη: Χανιά κορυφή, Ηράκλειο πιο οικονομικό

Η Κρήτη παραμένει πόλος έλξης:

Χανιά: +22% σε ένα χρόνο, η ακριβότερη περιοχή.

Ηράκλειο: οι πιο προσιτές επιλογές.

Εύβοια: Σταθερή ζήτηση, άνοδος στα Στύρα

Η Εύβοια, εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα, παραμένει must:

Σημαντικές αυξήσεις σε Στύρα, Μαρμάρι και Κύμη.

Στύρα: η μεγαλύτερη άνοδος, πάνω από 15%.

Spitogatos Insights

Τα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνο παράδεισος διακοπών αλλά και επενδυτικός προορισμός που… καίει.