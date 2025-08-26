Σίκινος: Το Λιμενικό προσπάθησε να συγκρατήσει τους «απονεριστές» που αποχαιρετούν τους τουρίστες

Viral έχουν γίνει στο TikTok οι κάτοικοι της Σικίνου που αποχαιρετούν τους τουρίστες που πέρασαν τις διακοπές στο νησί τους. Και φέτος, μικροί και μεγάλοι είπαν το δικό τους «αντίο», με τους λεγόμενους «απονεριστές» να προσπαθούν να κρατήσουν το έθιμο της βουτιάς την ώρα που φεύγει το πλοίο.

Σύμφωνα με το «έθιμο», μόλις λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» με προορισμό τον Πειραιά, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος τρέχει να βουτήξει στην θάλασσα ως ένδειξη αποχαιρετισμού.

Κι όμως, βούτηξαν

Βέβαια φέτος το σκηνικό ήταν λίγο διαφορετικό, καθώς μία γυναίκα και ένας άνδρας του Λιμενικού επιχείρησαν να σταματήσουν τους «απονεριστές» προκειμένου να μην βουτήξουν πίσω από το πλοίο λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί το έθιμο.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες των ανθρώπων του Λιμενικού, οι νεαροί απονεριστές βουτούν στα νερά του λιμανιού, την ώρα που το πλοίο απομακρύνεται.