Guardian: Γιατί η Ελλάδα είναι η «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» και οι Έλληνες οι «πραγματικοί χαμένοι»

Από ένα κιόσκι με θέα στα πλοία που είναι αγκυροβολημένα στον Πειραιά, ο Τάσος Παπαδόπουλος κόβει εισιτήρια για επιβάτες που ταξιδεύουν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Πέρυσι οι ουρές ήταν πολύ μεγαλύτερες. «Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν ταξιδεύει», λέει στον Guardian. «Το Σαββατοκύριακο η κίνηση είναι μεγαλύτερη, αλλά οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου».

Το 2024, η Αίγινα προσέλκυσε περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους ήταν Έλληνες.

«Την ίδια εποχή, τον περασμένο Αύγουστο, όλες οι ξαπλώστρες εκεί είχαν καταληφθεί μέχρι τις 10 το πρωί», λέει ο Κωνσταντίνος Τσάντας, ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση θαλάσσιων σπορ. «Φέτος είναι άδεια. Γνωρίζω ανθρώπους που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ σε όλη τη χώρα και όλοι λένε το ίδιο: ότι η δουλειά έχει πέσει. Και να σκεφτείς ότι η Αίγινα είναι σχετικά φθηνή».

Οι Έλληνες αδυνατούν να πάνε διακοπές

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που οι Έλληνες «απαρνήθηκαν» την παραλία.

«Οι μελέτες μας δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος», λέει ο Τάκης Καλοφόνος, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της ΕΕΚΕ, της Ένωσης των Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδας.



«Ενώ πριν από 10 χρόνια οι άνθρωποι έπαιρναν 20 ή ακόμα και 30 ημέρες άδεια, αυτό το καλοκαίρι είναι λιγότερο από μια εβδομάδα. Οι Κυκλάδες και τα πιο απομακρυσμένα νησιά είναι ένα μακρινό όνειρο για πολλούς Έλληνες. Ποιος μπορεί να πληρώσει 450 ευρώ για εισιτήρια πλοίου, που είναι το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός είναι 1.342 ευρώ τον μήνα;»



Η μεγάλη απόδραση του Αυγούστου για πολλούς έχει περιοριστεί σε μερικές ημέρες που περνούν με την οικογένεια ή τους φίλους τους σε χωριά της ηπειρωτικής χώρας.



Το υψηλό κόστος των πλοίων και της διαμονής σημαίνει ότι νησιά, όπως η Αμοργός, είναι πολύ ακριβά για πολλούς Έλληνες.

«Θα ήθελα πολύ να περάσω λίγο χρόνο στην Αμοργό, αλλά το να πάω σε ένα νησί τόσο μακριά είναι απλά αδύνατο», λέει η 28χρονη Ισμίνη Μπαλάλη, που αγωνίζεται να επιβιώσει με ένα μισθό 850 ευρώ το μήνα στον τομέα του λιανικού εμπορίου. «Δεν μπορώ να πληρώσω 200 ευρώ τη βραδιά για ένα δωμάτιο. Όλοι οι φίλοι μου βρίσκονται στην ίδια θέση και όλοι έχουμε μεταπτυχιακά διπλώματα. Αυτό το καλοκαίρι θα πάρουμε μερικές μέρες άδεια, εδώ και εκεί».



Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, επιβεβαίωσε πρόσφατα τα ευρήματα της EEKE, ανακοινώνοντας ότι το 46% των Ελλήνων – 19% περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό της ΕΕ – δεν μπόρεσαν να αντέξουν οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών πέρυσι.



Έσοδα αλλά και αύξηση τιμών

Το παράδοξο είναι ότι ενώ η Ελλάδα είναι ένα τόσο τέλειο μέρος για διακοπές, οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να τις αντέξουν οικονομικά. Η άφιξη 36 εκατομμυρίων ταξιδιωτών πέρυσι – σχεδόν τέσσερις φορές ο πληθυσμός της χώρας – έχει εξασφαλίσει ότι η μεσογειακή χώρα είναι ένας από τους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Ο τομέας αυτός απέφερε έσοδα ύψους 21,7 δισ. ευρώ το 2024, βοηθώντας την Αθήνα να μειώσει το τεράστιο δημόσιο χρέος της από 180% του ΑΕΠ, στο αποκορύφωμα της οδυνηρής κρίσης χρέους της χώρας, σε 153,6%.

Ωστόσο, ενώ ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας τουλάχιστον μία στις πέντε θέσεις εργασίας, η επιτυχία του έχει επίσης οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών. Αντιθέτως, οι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι, προκαλώντας απότομη αύξηση του κόστους ζωής. Όσοι καταφέρνουν να αποταμιεύσουν χρήματα λένε πως θεωρούν φθηνότερο να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα.



«Οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να απολαύσουν αυτό που ήταν μια πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση, τις διακοπές του Αυγούστου», λέει ο καθηγητής Χρήστος Πιτέλης, ειδικός σε θέματα βιομηχανικής οικονομίας και του τουρισμού και της φιλοξενίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον. «Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κάνει αυτή την εμπειρία απλά απαγορευτική για πολλούς».

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Παρέχουμε υπηρεσίες για να απολαμβάνουν οι άλλοι», λέει ο Άρης Απικιάν, παρατηρώντας τους περαστικούς τουρίστες έξω από το κατάστημα χαλιών όπου εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας. «Ενώ οι ξένοι ζουν τα όνειρά τους στην Ελλάδα, εμείς βιώνουμε την οξεία πλευρά όλων όσων δεν πάνε καλά. Ποιος θέλει να πάει διακοπές όταν του λένε ότι οι λογαριασμοί ενέργειας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, πρόκειται να αυξηθούν; Νομίζω ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, τώρα που δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε μια εβδομάδα άδεια, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πραγματικοί χαμένοι».