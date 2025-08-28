Αθήνα: Πτώση στην πληρότητα των ξενοδοχείων τον Ιούλιο – Στασιμότητα και ανησυχία στον τουρισμό

Η τουριστική εικόνα της Αθήνας τον Ιούλιο του 2025 δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι ξενοδόχοι. Μετά από έναν «χλιαρό» Ιούνιο, ο Ιούλιος ήρθε να επιβεβαιώσει το κλίμα στασιμότητας, καταγράφοντας πτώση σε βασικούς δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής - Αθηνών και Αργοσαρωνικού.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους

Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων έπεσε στο 83,3% έναντι 86,4% πέρυσι (πτώση -3,6%), ενώ η σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023 δείχνει ακόμη μεγαλύτερη μείωση (-5,7%).

Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) κινήθηκε σχεδόν στάσιμα, στα 207,85 ευρώ, μόλις +1,1% σε σχέση με πέρυσι.

Το RevPar (έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) κατέγραψε πτώση -2,5%, φτάνοντας τα 173,19 ευρώ.

Παρά τη συνολική «ισοπαλία» του επταμήνου (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025) με το αντίστοιχο του 2024, η εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική:

Μέση πληρότητα: 75,8% (+0,4%)

ADR: 176,18 ευρώ (+1,6%)

RevPar: 133,49 ευρώ (+2%)

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ξενοδοχεία 3 αστέρων καταγράφουν πτωτική πορεία από τον Μάρτιο, πιεζόμενα ακόμη περισσότερο στην «καρδιά» της σεζόν.

Σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις

Η Αθήνα παραμένει μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται σε δυναμική από Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Ρώμη.

Στο ADR, η Αθήνα κατέγραψε αύξηση +1,6%, αλλά η Μαδρίτη εκτοξεύθηκε στο +4,9%, η Ρώμη στο +3%, ενώ η Βαρκελώνη στο +2,4%.

Στο RevPar, η Αθήνα παρουσίασε μείωση -2%, την ώρα που Μαδρίτη, Βαρκελώνη και Ρώμη κινήθηκαν ανοδικά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αίσθηση που επικρατεί στην αγορά: μια «επικίνδυνη στασιμότητα» για τον τουρισμό της Αθήνας – με άμεσες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Οι ξενοδόχοι καλούν την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ακούσουν τα μηνύματα του κλάδου και να προχωρήσουν σε στρατηγικές κινήσεις:

αναβάθμιση δημόσιων υποδομών,

βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας,

ενίσχυση της σύνδεσης με παραδοσιακές και νέες αγορές.

Νέες πτήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Αθήνα – ωστόσο απαιτούνται άμεσες ενέργειες ώστε η πόλη να μη χάσει το momentum της.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στη ΔΕΘ και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ο ξενοδοχειακός κλάδος περιμένει μέτρα στήριξης και όχι νέες «δυσάρεστες εκπλήξεις» όπως το 2024, με την αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας και παρεπιδημούντων.



Ο τουρισμός, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, είναι η «ναυαρχίδα» της χώρας και πρέπει να παραμένει μπροστά, με συνεχώς ανανεωμένη πρόταση προς τις διεθνείς αγορές.