Έκρηξη στη στέγαση: 180.000 σπίτια «κλειδωμένα» – 220.000 «Airbnb» εκτός αγοράς

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, το έλλειμμα διαθέσιμων κατοικιών για ενοικίαση παραμένει τεράστιο.

Σπίτια κλειστά – Ενοίκια στα ύψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα 6,6 εκατ. σπίτια στη χώρα:

4,3 εκατ. χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία

857.000 είναι εξοχικές

627.000 δευτερεύουσες

327.000 κενές

466.000 δηλώνονται «προς πώληση ή ενοικίαση».

Από τις 327.000 κενές κατοικίες, περίπου 180.000 θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά. Όμως, οι ιδιοκτήτες τους τα κρατούν κλειστά – είτε λόγω ανακαινίσεων που δεν γίνονται, είτε για νομικούς λόγους, είτε από επιλογή.

Η «φάμπρικα» των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Την ίδια ώρα, 220.000 ακίνητα έχουν μετατραπεί σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω Airbnb, Booking και άλλων πλατφορμών, αφαιρώντας ουσιαστικά τεράστιο απόθεμα από τη μακροχρόνια αγορά.



Στην Αθήνα, ειδικά στο κέντρο, τα διαθέσιμα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα γύρω από τα πανεπιστήμια και το παραλιακό μέτωπο είναι αντίστοιχη. Στα νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, εργαζόμενοι στον τουρισμό αναγκάζονται να μοιράζονται σπίτια ή να ζουν σε πρόχειρα καταλύματα.

Οικοδομή σε… χειμερία νάρκη

Κάθε χρόνο χτίζονται μόλις 35.000 νέες κατοικίες, όταν πριν την κρίση οι αριθμοί ήταν πολλαπλάσιοι. Τα στεγαστικά δάνεια παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά – μόλις 1 δισ. ευρώ το 2024, όταν το 2006 έφταναν τα 16 δισ. ευρώ. Οι εργολάβοι μιλούν για τεράστια κενά στέγης, με τις νέες άδειες οικοδομής να έχουν μειωθεί κατά 50%.

Νοικοκυριά σε απόγνωση

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει το πιο ανησυχητικό στοιχείο: 1 στα 3 νοικοκυριά ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγη – η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. Μέσα σε έξι χρόνια, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί κατά 70% έως και 100%, οδηγώντας χιλιάδες πολίτες σε οικονομική ασφυξία.