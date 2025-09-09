Πιερρακάκης σε ΑΣΠΕ: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για πολύτεκνους επαγγελματίες

Συνάντηση (τη δεύτερη κατά σειρά) του Κυριάκου Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΑΣΠΕ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (9/9) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην επαφή των δύο πλευρών παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα βασικά μέτρα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν τους πολύτεκνους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, ο υπουργός και οι υφυπουργοί εξήγησαν αναλυτικά την αρχιτεκτονική του νέου φορολογικού συστήματος, το οποίο έχει ως παρονομαστή το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Όπως εξήγησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οφέλη δεν θα έχουν μόνο οι πολύτεκνοι που είναι μισθωτοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο φόρος και σε αυτήν την κατηγορία πολιτών θα είναι μηδενικός για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

«Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλάζει. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση και τη μεγάλη ανάγκη ανταπόκρισης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντά η χώρα μας σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση. «Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και αφαίρεσης βαρών από τις πλάτες των πολυτέκνων, από τις πλάτες χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) Θωμάς Γιαννιώτης, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα στελέχη του Υπουργείου για την δεύτερη πρόσκληση να επισκεφτούν το Υπουργείο, τόνισε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό για μια φορολογική οικογενειακή πολιτική «είναι στη σωστή κατεύθυνση».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υφυπουργοί Θ. Πετραλιάς και Γ. Κώτσηρας, καθώς και η γενική γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής Χ. Μήλιου. Από την πλευρά της Συνομοσπονδίας παρέστησαν ο πρόεδρος Θωμάς Γιαννιώτης, ο Α’ αντιπρόεδρος Δημήτρης Σταμούλης, η γενική γραμματέας κ. Δήμητρα-Ινές Αγγελή και ο Κωνσταντίνος Μαυρίκος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής ταμίας.



