Σκέρτσος: «Ο Ανδρουλάκης διακατέχεται από αντιδεξιό σύνδρομο - Ο Τσίπρας είναι δημαγωγός»

Την προτίμησή του στις μονοκομματικές κυβερνήσεις εξέφρασε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο Action 24, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Υπερασπιζόμενος τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι η φετινή έκθεση αποτελεί «κομβικό σημείο που υλοποιεί μια συλλογική προσπάθεια από το 2019». Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας και εκ των στενότερων συνεργατών του πρωθυπουργού, έχουν μειωθεί 72 φόροι μέχρι σήμερα, ενώ το υπερπλεόνασμα «δεν προκύπτει από την αύξηση των φόρων αλλά από τη μείωση της φοροδιαφυγής».

Το πακέτο των 1,6 δισ. ευρώ, όπως υποστήριξε, «καλύπτει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες» σε αντίθεση με την πρόταση της αντιπολίτευσης για 13ο μισθό στο δημόσιο, που θα απορροφούσε «όλον τον δημοσιονομικό χώρο». Παράλληλα, εκτίμησε ότι η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας θα κόστιζε 400 εκατ. ευρώ.

«Οι φοροελαφρύνσεις δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά δίνουν μια ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται να αναπτύσσεται με «διπλάσιο ή τριπλάσιο ρυθμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μειώσει την απόσταση».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και πελατειακό κράτος

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άκης Σκέρτσος την αναγνώρισε ως σκάνδαλο, χαρακτηρίζοντας τη «διασπάθιση δημόσιου χρήματος» ως «διαχρονικό πρόβλημα και ντροπή για τη χώρα». Με έντονο τόνο, υπογράμμισε ότι «το πελατειακό κράτος είναι σαράκι για την ελληνική οικονομία» και ότι «δεν δέχεται κάποιος να μην πληρώνει φόρο και να κλέβει το κράτος».

Μετεκλογικές συνεργασίες και αυτοδυναμία

Ερωτηθείς για ενδεχόμενες εκλογικές συμμαχίες, ο υπουργός Επικρατείας τάχθηκε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, αποφεύγοντας ωστόσο να πάρει σαφή θέση για μετεκλογική συνεργασία μετά τις εκλογές του 2027. «Η χώρα χρειάζεται σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις, τα πάντα όμως είναι στα χέρια του λαού», δήλωσε επαναλαμβάνοντας τη γραμμή που είχε εκφράσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Βολές κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Άκης Σκέρτσος απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «διακατέχεται από ένα αντιδεξιό σύνδρομο». Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι «στην πολιτική χρειάζεται πρωτοτυπία» και ότι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «μια Ελλάδα για όλους είναι το ίδιο με το σύνθημα για τη στρατηγική των ατόμων με αναπηρία».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η κριτική του προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό πρωθυπουργό για τη χώρα». Ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει «αυτοκριτική», ενώ θα έπρεπε να κριθεί και από την κοινωνία «αυστηρά τόσο για τη διακυβέρνησή του όσο και για την τακτική αντιπολίτευσής που άσκησε από το 2019 έως το 2023».

«Είναι ένας πολιτικός δημαγωγός και δεν είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα μας», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

Κυβερνητική σταθερότητα

Όσον αφορά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης και τις αναφορές για αλλαζονικές συμπεριφορές στην κυβέρνηση, ο Άκης Σκέρτσος απέφυγε άμεσο σχολιασμό της φράσης του πρωθυπουργού «αποχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά και αυτός όταν ξεπεζέψεις», περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «ο στόχος μας είναι να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι έχουν αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου», ενώ τις επόμενες ημέρες ψηφίζεται η κοινωνική αντιπαροχή που «θα φέρει πολλά σπίτια στο μέλλον».