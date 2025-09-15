Κυριάκος Πιερρακάκης στο Action24: «Όποιος μίλησε για έναν νόμο κι ένα άρθρο, μας έφερε τα μνημόνια»

Στο Action24 μίλησε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, που υπόσχεται, όπως είπε, λύσεις σε μια λογική «μ' έναν νόμο και ένα άρθρο». Όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την αλλαγή του φορολογικού μοντέλου, σημείωσε: «Κανείς από εμάς δεν είναι αφελής να πει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Όσοι πολιτικοί υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα λυθούν όλα τα οικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού με “έναν νόμο και ένα άρθρο”, αυτό οδηγεί σε μνημόνια». «Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ένα κτίσμα το χτίζεις μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο. Δεν είναι δίκαιο να αλλάξει το φορολογικό σύστημα με βάση τα παιδιά που έχεις; Εσείς δεν λέγατε ότι τα παιδιά είναι σαν τεκμήριο; Αυτό άλλαξε», συμπλήρωσε.

«Ο κ. Τσίπρας είπε κάτι φλου»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «να μας πουν από πού θα φορολογήσουν. Ο κ. Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη κάτι φλου, για πατριωτική εισφορά. Την τελευταία φορά που αυτό συνέβη, ο κόσμος ξέρει ότι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη».

Υπεραμύνθηκε στη συνέχεια της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης δηλώνοντας: «Εμείς από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να αφαιρέσει αλλά να προσθέσει. Με τις αλλαγές που κάνουμε, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, από τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα. Θα τους φανούν από τον Ιανουάριο σαν αυξήσεις». Στην ερώτηση, δε, για τη μείωση του ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών, επανέλαβε τη σταθερά αρνητική θέση της πολιτικής ηγεσίας: «Ο κόσμος προτιμά να πάνε απευθείας τα χρήματα στους ίδιους ή να διαμεσολαβηθούν σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ;».