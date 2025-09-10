Θάνος Πετραλιάς: Δημογραφική φορολογική μεταρρύθμιση οι φοροελαφρύνσεις

Λόγο για δημογραφική φορολογική μεταρρύθμιση ή με άλλα λόγια φοροελαφρύνσεις που εστιάζουν στις οικογένειες με παιδιά έκανε λόγο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Ο Θάνος Πετραλιάς μίλησε στο Action 24 και εξειδίκευσε την δέσμη μέτρων που συνιστά αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την μείωση των φόρων που αφορούν στο μισθολογικό κόστος.

Όπως είπε το όριο των δημοσιονομικών δαπανών για το 2026 είναι 3,7 δισ. ευρώ. Περιέγραψε το πώς η Κομισιόν έδωσε πράσινο φως για την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών μέσω φοροελαφρύνσεων λόγω της αύξησης των δημόσιων εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης για την μείωση του ΦΠΑ θα αφαιρούσε έσοδα και άρα δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να προχωρήσει στην μείωση των φόρων που τελικά επιτεύχθηκε. «Προκρίνουμε την ενίσχυση της εργασίας από τα επιδόματα» είπε χαρακτηριστικά για το μείγμα μέτρων που επιλέχθηκε. Επιχειρηματολόγησε κατά της πρότασης της αντιπολίτευσης για 13ο μισθό στο δημόσιο λέγοντας ότι το μέτρο αυτό θα ευνοούσε μια κοινωνική ομάδα περίπου 600.000 ατόμων έναντι 4 εκατ. κόσμου που είναι το σύνολο όσων ωφελούνται από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

«Θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση και να δώσουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο αλλά δεν θα ωφελούνταν 4.000.000 πολίτες» επισήμανε. Μάλιστα, υποστήριξε ότι 1 δις ευρώ είναι η αύξηση που θα πάρουν το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Περιέγραψε με παραδείγματα την αύξηση του εισοδήματος για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες που θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

Υπογράμμισε ότι με τα μέτρα για την μείωση των φόρων για πρώτη φορά εφαρμόζεται μείωση φόρου για τα τέκνα και στου ελεύθερους επαγγελματίες.

Για το ενδεχόμενο νέας δέσμης μέτρων φοροελάφρυνσης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι δημοσιονομικά κινούμαστε στο όριο των δυνατοτήτων και του προϋπολογισμού και των διαθέσιμων εσόδων.