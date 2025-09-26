Αναβολή στην πλήρη εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής - Νέο χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις

Επιμηκύνεται ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής καθώς μετατίθεται για το 2026 η δεύτερη φάση που προβλέπει την ένταξη στο μέτρο όλων των επιχειρήσεων και την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασία διακίνησης και παράδοσης αγαθών που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα εφαρμόζονταν την 1η Δεκεμβρίου του 2025.

Στη δεύτερη φάση εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης, καθώς και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να εκδίδουν και να καταχωρούν το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας τη χρήση έντυπων εγγράφων και εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων ενώ θα μπορούν να αποθηκεύουν και να αναζητούν ψηφιακά τα δελτία τους, διευκολύνοντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες όσο και τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.

Παράλληλα το μέτρο δίνει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις εμπορικές συναλλαγές και να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής στη διακίνηση αγαθών με την έκδοση πλαστών η εικονικών παραστατικών.

Υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ

Επισημαίνεται ότι από τις 2 Ιουνίου 2025 το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, με εξαίρεση τις οντότητες που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, καθώς και επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, ενεργειακά προϊόντα, οικοδομικά και συναφή υλικά ανεξαρτήτως τζίρου.

Ο νόμος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για όσους διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής. Ειδικότερα σε περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς παραστατικά στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Οι εξαιρέσεις

Ωστόσο από το ψηφιακό δελτίο αποστολής εξαιρούνται: