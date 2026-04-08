Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Για ποιους και πότε είναι υποχρεωτικό

Το τοπίο στη διακίνηση προϊόντων με ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη διαβίβαση των στοιχείων στο myDATA αποσαφηνίζει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τους κλάδους που εντάσσονται στο μέτρο, τα στοιχεία και τις διαδικασίες καθώς και για τις εξαιρέσεις.

Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής η φορολογική διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των αγαθών και να διασταυρώνει τα δεδομένα των συναλλαγών εντοπίζοντας περιπτώσεις κρυφών συναλλαγών και απόκρυψης τζίρου με την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος προβλέπει ανά κλάδο τα εξής:

Παραγωγοί-αγρότες και πωλητές υπαίθριου εμπορίου

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν προϊόντα σε λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο όταν μεταφέρουν προϊόντα (π.χ. φρούτα, λαχανικά) από το χωράφι, την αποθήκη ή τη φάρμα τους προς τη λαϊκή αγορά πρέπει να εκδίδουν Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής και να το στέλνουν στην πλατφόρμα myDATA. Στο παραστατικό δηλώνεται ο ΑΦΜ του παραγωγού ως παραλήπτης μπαίνουν μηδενικά (000000000), σκοπός «πώληση» και αναγράφεται η τοποθεσία της λαϊκής αγοράς.



Αν στο τέλος της ημέρας δεν έχουν πωληθεί όλα τα προϊόντα, η επιστροφή γίνεται με το ίδιο δελτίο αποστολής. Όταν ο αγρότης επιστρέψει στην αποθήκη του, πρέπει να εκδώσει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ώστε να ενημερωθεί το myDATA για την ποσότητα που δεν πουλήθηκε. Αν ο αγρότης συμμετέχει σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές για συνεχόμενες ημέρες, μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο αρχικό δελτίο αποστολής για όλη τη διάρκεια της διακίνησης.



Δεν απαιτείται ψηφιακό δελτίο αποστολής όταν ο αγρότης μεταφέρει προϊόντα μεταξύ χωραφιού και αποθήκης του, εφόσον η απόσταση είναι έως 10 χιλιόμετρα και δεν πρόκειται για μεταφορά με σκοπό την πώληση.

Επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων υπαίθριου εμπορίου

Όταν αγοράζουν προϊόντα από χονδρεμπόρους (π.χ. λαχαναγορές ή ιχθυόσκαλες) για να τα πουλήσουν την ίδια ημέρα δεν χρειάζεται να εκδώσουν νέο δελτίο αποστολής και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης το οποίο εκδίδει ο χονδρέμπορος, στο οποίο αναγράφεται ως τόπος παράδοσης η λαϊκή αγορά ή το σημείο πώλησης. Αν στο τέλος της ημέρας δεν πουληθούν όλα τα προϊόντα, τα αδιάθετα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στην αποθήκη ή την έδρα του πωλητή με το ίδιο παραστατικό του προμηθευτή.

Όταν φτάσουν εκεί, ο πωλητής πρέπει να εκδώσει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ώστε να δηλωθεί στο myDATA πόσα προϊόντα έμειναν απούλητα. Αν τα προϊόντα μεταφερθούν ξανά σε λαϊκή αγορά άλλη ημέρα, τότε ο πωλητής πρέπει να εκδώσει νέο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.

Επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών υπαίθριου εμπορίου

Δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο αποστολής για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους προς τις αγορές, εφόσον δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο υπαίθριο εμπόριο και τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων τους έχουν ήδη διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, μπορούν να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή των εμπορευμάτων με την επίδειξη των τιμολογίων αγοράς. Αν όμως ο επαγγελματίας διαθέτει τα προϊόντα του όχι μόνο σε υπαίθριες αγορές αλλά και σε κατάστημα, τότε υποχρεούται να εκδίδει ψηφιακό δελτίο αποστολής για τη μεταφορά των προϊόντων προς και από τις αγορές.

Διακίνηση αποθεμάτων από εγκαταστάσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών

Όταν τα προϊόντα μεταφέρονται πρώτα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφοράς (π.χ. σε κέντρο διαλογής – HUB) και στη συνέχεια αποστέλλονται στον παραλήπτη, θα πρέπει να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής κατά την αναχώρηση των αγαθών από το κέντρο αυτό. Αν κάποια προϊόντα δεν παραδοθούν και επιστραφούν, θα πρέπει επίσης να εκδίδεται παραστατικό ποσοτικής παραλαβής για να ενημερώνεται η πλατφόρμα myDATA.

Ωστόσο δεν απαιτείται η έκδοση των παραπάνω ψηφιακών παραστατικών, εφόσον η εταιρεία courier διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης που καταγράφει αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.



Επισημαίνεται ότι σε όσους διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.