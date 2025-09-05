Μητσοτάκης για ομιλία Τσίπρα: «Είδα κάτι βράχια στο δρόμο που ερχόμουν...»

Την ώρα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο ο Πρωθυπουργός βρισκόταν σε εκδήλωση για την παρουσίαση της κυβέρνησης με την OpenAI (Τεχνητή Νοημοσύνη) με θέμα 'ΑΙ in Schools' σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

«Δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον» θα πει, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα στην καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους ενόψει της παρουσίας του στην 89η ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρκετά ευδιάθετος απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την ομιλία του κ. Τσίπρα και των όσων είπε σχετικά με το «όραμά» του για το 2030.

«Είδα κάτι βράχια τώρα στο δρόμο που ερχόμουν» είπε ο Πρωθυπουργός παραπέμποντας ευθέως στις πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις Τσίπρα - πολιτικές που κατά την κυβέρνηση οδήγησαν τη χώρα μια ανάσα από τον οικονομικό και πολιτικό γκρεμό.

Ο κ. Μητσοτάκης πάντως έδειξε πως δεν επιθυμεί να τοποθετήσει τον πρώην Πρωθυπουργό στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης: «Και στις δυο προηγούμενες αναμετρήσεις δεν ασχολήθηκα πολύ μαζί του και δεν σκοπεύω να αλλάξω τώρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία; » ήταν η χαρακτηριστική του φράση μαζί με την εκτίμηση πως το κεντρώο κοινό που αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» για τη ΝΔ και όχι μόνον, δεν ενδιαφέρεται για το τι θα κάνει τελικά ο κ.. Τσίπρας.

Η καθιερωμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ. pic.twitter.com/rFWf0HoK58 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 5, 2025

«Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων για τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς.

«Τα έχετε γράψει όλα, έχει και του χρόνου ΔΕΘ αλλά δεν είναι θέμα ενός μέτρου» είπε στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για ένα κομμάτι στην υλοποίηση μιας συνολικής πολιτικής» είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα όσα θα ανακοινώσει αύριο στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Επανέλαβε με έμφαση πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της 4ετίας και έδειξε να μην ανησυχεί για το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.

«Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δυο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό γιατί το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της 4ετίας» συμπλήρωσε.

Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ και θα επισκεφθεί περίπτερα της έκθεσης. Στις 19:30 έχει προγραμματιστεί η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».