Ένας «νέος Τσίπρας»: Το άγχος της «επιστροφής» και η ομάδα - Ποιοι έκατσαν δίπλα του στο Βελλίδειο

Ο Αλέξης Τσίπρας, είχε στα αριστερά του τον Γιώργο Χουλιαράκη. Λίγο πιο πίσω, βρίσκονταν ο Γιώργος Βασιλειάδης με τον Δημήτρη Λιάκο και κοντά του όλοι οι στενοί του συνεργάτες.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι πρόκειται για μια εικόνα από τα προσεχώς, σε περίπτωση που, τελικά, ο πρώην πρωθυπουργός επιλέξει να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.



Η εικόνα αυτή, συνδυαστικά με την οικονομική πλατφόρμα που παρουσίασε ως Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κ.Τσίπρας, αργά και με σταθερά βήματα, προετοιμάζει την ολική επαναφορά του.



Κοινοβουλευτική «εκστρατεία» για χάρη του Αλέξη





Κατερίνα Νοτοπούλου / Eurokinissi

Ο Σωκράτης Φάμελλος, δικαίως ή αδίκως, επέλεξε να μην εμφανιστεί στην ομιλία Τσίπρα στο «Βελλίδειο». Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι βουλευτές του κόμματος που εξέλαβαν τη στάση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ως άτυπο «απαγορευτικό».



Η αλήθεια είναι πως από την Κουμουνδούρου δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Έτσι, αρκετά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επέλεξαν να φτάσουν στη συμπρωτεύουσα και να ακούσουν τον άνθρωπο που θεωρούν φυσικό αρχηγό του χώρου.



Πιο συγκεκριμένα οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Ευάγγελος Αποστολάκης, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας,Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Καραμέρος, Χρήστος Γιαννούλης και ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, βρέθηκαν στο «Βελλίδειο».



Επίσης, το παρών έδωσαν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ -που παρακολουθεί πάντα τις ομιλίες Τσίπρα, από κοντά- αλλά και ανεξάρτητος βουλευτής, Βαγγέλης Αποστολάκης, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται στον «πάγο», μετά την ανεξαρτητοποίησης του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ευάγγελος Αποστολάκης, Χρήστος Γιαννούλης / Eurokinissi

«Απεταξάμην» τον Μητσοτάκη





Τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε πολλά από κυβερνητικά στελέχη. Με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου -ανάμεσα σε άλλους- που υποστήριξε ότι στους μόνους που λείπει ο κύριος Τσίπρας, είναι στους βαρυποινίτες που απελευθερώθηκαν επί των ημερών του.



Όλο αυτό το διάστημα, δεν απάντησε. Επέλεξε να το κάνει, από το βήμα του Economist και μάλιστα στην εισαγωγή της τοποθέτησης του.



«Ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σε γενικές γραμμές, δεν χαρίστηκε στην κυβέρνηση. Άσκησε σκληρότατη κριτική για την οικονομία, τα εργασιακά, την ακρίβεια, τους εξοπλισμούς και φυσικά για την «την κρατική αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε».



Όμως, στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε μόλις μία φορά. Η κριτική ήταν πολιτική, αποφεύγοντας -συνήθεις για όλους τους αρχηγούς- ακρότητες. Επομένως, είναι σαφές ότι στη συγκεκριμένη φάση, αποφεύγει να τη σύγκρουση που αγγίζει τα όρια της τοξικότητας.

Μπέτυ Μπαζιάνα / Eurokinissi

Σοσιαλδημοκρατική στρατηγική





Δεν είθισται ένας απλός βουλευτής να παρουσιάζει ούτε ιδεολογικά μανιφέστα, ούτε προτάσεις για το μέλλον της χώρας. Ακόμα και αν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς. Μπορεί να παρεμβαίνουν σε επί μέρους ζητήματα που θεωρούν σημαντικά, αλλά ποτέ με συγκροτημένη πλατφόρμα.



Επομένως, η φήμη της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σε ηγετικό ρόλο, εκ των πραγμάτων τροφοδοτείται από τη δραστηριότητα του. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας -ούτε καν οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του σε καθημερινή βάση- δεν γνωρίζει πλήρως τι ακριβώς έχει στο μυαλό του για το πολιτικό του μέλλον.



Αντικειμενικά όμως, οι δημόσιες παρεμβάσεις του παραπέμπουν σε ένα αριστερό σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο, με έντονη την παρουσία του κράτους, αλλά και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Με απλά λόγια, σε μια Σοσιαλδημοκρατική στρατηγική. Εάν, λοιπόν, οι φήμες επιβεβαιωθούν, ο πρώην πρωθυπουργός θα επιστρέψει με αυτή την ιδεολογική κατεύθυνση.