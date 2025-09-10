Αιχμή Φάμελλου για Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Δεν υπάρχει περιθώριο για προσωπικές στρατηγικές»

To όραμα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία «για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για μια προοδευτική Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 13ωρα για να επιβιώνουν, αλλά θα μπορούν να ζουν καλά και ποιοτικά, με 8ωρη εργασία, όπου οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά θα εμπιστεύονται το ΕΣΥ και θα βρίσκουν γιατρό και σύγχρονες υποδομές Υγείας και Πρόνοιας όπου και αν βρίσκονται», παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην 89η ΔΕΘ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έριξε εμμέσως «καρφί» στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας αρχικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «παρακαταθήκη»» το έργο της κυβέρνησης 2015-2019. «Αλλάξαμε ως κόμμα, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας και την προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στην πρόοδο. Στόχος μας δεν είναι η κομματική επιβίωση, αλλά να επιτελέσουμε το δημοκρατικό και ηθικό καθήκον μας και απέναντί σας και απέναντι στις επόμενες γενιές. Και απέναντι στις αξίες της προοδευτικής παράταξης και στο έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019. Το Συνέδριό μας επικύρωσε τις αλλαγές που ενέκρινε και η βάση του κόμματός μας με την εκλογή μου. Και με εξωστρέφεια, με ειλικρινή ουσιαστικό διάλογο, επεξεργαστήκαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την προοδευτική Ελλάδα, που έχουμε ήδη συζητήσει με δεκάδες φορείς πλατιάς κοινωνικής εκπροσώπησης σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προϋποθέτει εξωστρέφεια, συλλογικότητα, συμμετοχή στα αγώνες της κοινωνίες», είπε ο κ. Φάμελλος.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Αν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε κάποια ειδική αναφορά σε ό,τι αφορά τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, εν τούτοις άφησε αιχμή λέγοντας ότι «για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές». Συνέχισε λέγοντας: «Χρειάζεται καθαρή στάση: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις. Είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και προοδευτική προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ είπε ότι «από αυτό εδώ το βήμα, επιβεβαίωσε ότι παραμένει αμετακίνητος και αμετανόητος, στην ίδια πολιτική, στην ίδια ταξική και - επιτρέψτε μου να το πω - τοξική πολιτική. Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ποτίζει τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων, των καρτέλ. Δεν είπε λέξη για το χαμηλό εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Δεν είπε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, το παραγωγικό σχέδιο και την παραγωγικότητα της χώρας. Συνέχισε το ίδιο σχέδιο εξαπάτησης της ελληνικής κοινωνίας όπως κάνει από το 2019, αλλά και από πριν για να πάρει την εξουσία. Γιατί είναι εξαπάτηση να ανακοινώνει φοροαπαλλαγές εκ των υστέρων, επειδή πιέζεται δημοσκοπικά».

