Τσίπρας για ομιλία Μητσότακη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

Με έμμεσο τρόπο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να αναδείξει ένα τμήμα από την ομιλία του στον Economist, υπογραμμίζοντας πως «μοναδικός στόχος» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία».

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο με απόσπασμα από την πρόσφατη ομιλία του ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».