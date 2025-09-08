Αλέξης Τσίπρας: Επιστροφή ως «αντίπαλο δέος» του Μητσοτάκη με στόχο να αναβιώσει το δίπολο

Ένα «φάντασμα» πλανιόνταν πάνω από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Σάββατο, αλλά και σε όλα τα πολιτικά και επιχειρηματικά «πηγαδάκια» της πόλης, το τελευταίο τριήμερο. Αυτό του Αλέξη Τσίπρα , καθώς ο πρώην πρωθυπουργός κατέστησε σαφές με την παρέμβαση του στο συνέδριο του Economist, ότι οι βάσεις της μεγάλης επιστροφής έχουν ήδη μπει.

Αντίπαλο δέος

Τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και οι στενοί συνεργάτες του, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης. Ωστόσο, οι τελευταίοι απέφυγαν τις εμφανίσεις σε στέκια που θα αναγκάζονταν να ανοίξουν συζητήσεις σχετικά με το μέλλον πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Προτίμησαν να περάσουν κάτω από τα «ραντάρ». Όμως, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης Τσίπρα, παρότι ήταν φειδωλοί στα λόγια, δεν μπορούσαν να κρύψουν την ικανοποίηση τους για το περιεχόμενο και το ύφος της ομιλίας. Εξ αντικειμένου, αποτέλεσε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός που κανένας δεν ήταν σε θέση να παρακάμψει.

Ούτε καν ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναγκάστηκε να αφιερώσει αρκετό από τον χρόνο που είχε στο τετ α τετ με τους δημοσιογράφους, την Παρασκευή στον παλιό του αντίπαλο, αλλά και να απαντήσει σε ερώτηση που τον αφορούσε, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας, 2 χρόνια μετά την παραίτηση του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί εκ νέου το αντίπαλο δέος για τον πρωθυπουργό. Ακόμα και αν δεν επιβεβαιώνει την πρόθεση του να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, ακόμα και αν δεν ηγείται κάποιου κόμματος.

Η στρατηγική των αριθμών

Εδώ και δεκαπέντε ημέρες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ακούσει πολλά από τα στελέχη της κυβέρνησης. Την Κυριακή, ήταν η ώρα του Κ.Μητσοτάκη να εξαπολύσει σφοδρότατα «πυρά» εναντίον του, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που προετοιμάζουν την επιστροφή του.

«Υπάρχουν συμφέροντα, κάποια ΜΜΕ και επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός.

Από την Αμαλίας δεν έκαναν κάποιο σχόλιο. Όμως, την προηγούμενη φορά που είχε σημειωθεί αντίστοιχη επίθεση από τον κ.Μητσοτάκη, ο κ.Τσίπρας είχε σημειώσει στα κοινωνικά δίκτυα πως «ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό (…) Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;».

Ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει, στην παρούσα φάση, να αποφύγει την ένταση και τον οξύ πολιτικό λόγο. Αντίθετα, επενδύει στη στρατηγική των αριθμών. Θέλει, δηλαδή, η κάθε του απάντηση στα όσα τους καταλογίζουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά και στα όσα ο ίδιος λέει για εκείνους, να στηρίζεται σε δεδομένα.

Αυτό ακριβώς, έκανε και χθες, σχολιάζοντας -εμμέσως- την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ένα απόσπασμα από την ομιλία του στον Economist παρά το γεγονός ότι υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο (…) Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί», ήταν η αναφορά που επέλεξε να κάνει.