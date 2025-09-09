Πολιτική Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης Κυβέρνηση Μέγαρο Μαξίμου

Τσίπρας: Αυτοί είναι οι δείκτες «ντροπής» της χώρας - «Τα ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου;»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τρεις δείκτες στους οποίους η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη των 27.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist/ Eurokinissi
Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist/ Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα απόσπασμα βίντεο από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (5/9), συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

- 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

- 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

- 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;

Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;

Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης Κυβέρνηση Μέγαρο Μαξίμου

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader