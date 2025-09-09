Τσίπρας: Αυτοί είναι οι δείκτες «ντροπής» της χώρας - «Τα ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου;»

Νέα πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα απόσπασμα βίντεο από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (5/9), συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

- 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

- 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

- 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;

Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;

Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».