Τσίπρας: Αυτοί είναι οι δείκτες «ντροπής» της χώρας - «Τα ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου;»
Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τρεις δείκτες στους οποίους η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη των 27.
Νέα πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα απόσπασμα βίντεο από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (5/9), συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:
«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:
- 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου
- 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης
- 26οι σε αγοραστική δύναμη.
Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;
Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;
Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».