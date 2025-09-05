Τσίπρας: Τρεις αποχωρήσεις κυβερνητικών πριν την ομιλία και το παραλίγο «ατύχημα» με τον Μητσοτάκη

Για την ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν έχω να γράψω πολλά. Αυτά για τον «πατριωτισμό» κτλ δεν θα τα σχολιάσω γιατί έχω μια εβδομάδα που επέστρεψα στο γραφείο οπότε θα περιμένω και τον Μητσοτάκη.

Τα είχε γράψει ο Γκιόκας από το πρωί: Μην περιμένετε να ακούσετε οδικό χάρτη για την δική του επόμενη μέρα.

Ο άνθρωπος μου που επιμένει - ακόμα και μετά από διακοπές - να ασχολείται με τα της κεντροαριστεράς ήταν μέσα στην αίθουσα και άκουσε τον Τσίπρα. Είδε και τα πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και πέριξ αυτού που έσπευσαν να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό.

Τρία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν μέσα στην αίθουσα λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο κ. Τσίπρας: Σοφία Ζαχαράκη, Νίκος Παπαθανάσης, Κώστας Καραγκούνης.

Ε, λοιπόν και οι τρεις αποχώρησαν από την αίθουσα μόλις μπήκε μέσα ο Τσίπρας.

Επίσης - και θα μείνω σε αυτό - πρέπει να σας γράψω ότι στο παρά ένα αποφεύχθηκε ένα «ατύχημα» με την εκδήλωση στην οποία προγραμματίστηκε να μιλήσει ο Μητσοτάκης για την τεχνητή νοημοσύνη - εκδήλωση που τελικά έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Λίγο έλειψε η εκδήλωση να ήταν... μεσοτοιχία με την ομιλία του Τσίπρα.

Τέλος καλό, όλα καλά και πάμε παρακάτω...