Θεσσαλονίκη: «Εκρηκτική» πορεία των ένστολων με πυρσούς, σφυρίχτρες και κόρνες

«Εκρηκτική» ήταν η κινητοποίηση των ένστολων στην Θεσσαλονίκη ενόψει της ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση.

Με πυρσούς, σφυρίχτρες, κόρνες και συνθήματα πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας, η οποία ξεκίνησε από τον Λευκό Πύργο και κατέληξε στο ΥΜΑΘ.

Στην πορεία συμμετείχαν οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, διεκδικώντας αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές καθώς και ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου τους.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα κατέκλυσαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

«Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε – Είμαστε κι εμείς λαός φτάνει πια ο εμπαιγμός- Δεν θέλουμε πολλά, το μόνο που ζητάμε: αξιοπρέπεια», φώναζαν κατά τη διάρκεια της πορείας.

Παρόντες οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Το «παρών έδωσαν» οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Αντιπροσωπεία των ενστόλων ανέβηκε στο Διοικητήριο και κατέθεσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αναφερθεί από κυβερνητικά στελέχη ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει αυξήσεις για τους ένστολους κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου.