Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω απειλής

Η αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι διεξάγεται έρευνα στους δυο σταθμούς.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ανήμερα των εγκαινίων της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με εντολή της ΕΛ.Α.Σ. διακόπτεται η λειτουργία των σταθμών Βούλγαρη και Νέα Ελβετία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

Με εντολή της αστυνομίας κατόπιν εκδηλωθήσης απειλής, διακόπτεται μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία των σταθμών “Βούλγαρη” και”Νέα Ελβετία” και η κυκλοφορία μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.

