Απόψε η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μέτρα 1,7 δισ. για όλους σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας

Κρίσιμο ορόσημο για την πορεία της κυβέρνησης προς τις εκλογές του 2027 είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αποψινή ομιλία του στα εγκαίνια της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Όπως επεσήμανε στην καθιερωμένη συνάντηση του με τους δημοσιογράφους, πρόθεση του είναι επικεντρώσει την αποψινή του παρέμβαση στη μεγέθυνση των εισοδημάτων αλλά και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και όχι στον Αλέξη Τσίπρα, που λίγη ώρα πριν είχε ασκήσει σκληρή κριτικής στην κυβέρνηση από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

«Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον», αρκέστηκε να σχολιάσει για να συμπληρώσει πως «το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα (με τον Τσίπρα), μήπως του δίνετε πολλή σημασία;» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Πάντως, κυβερνητικές πηγές απάντησαν λίγο νωρίτερα στον πρώην πρωθυπουργό ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, εννοεί να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και σημείωναν με νόημα ότι «το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες».

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για το οποίο, όπως είπε θέλει να κριθεί στο τέλος της 4ετίας. «Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας, θα κριθούμε για το αν κάναμε όσο είπαμε το 2023. Αν οι δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη για μένα σημαίνει ότι ήμουν ένας καλός πρωθυπουργός», σημείωσε τονίζοντας ότι «δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας».

«Τομή στη φορολογία, μέτρα 1,7 δισ.»

Λίγες ώρες πριν από την αποψινή ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, κυβερνητικές πηγές στέκονται στην ιδιομορφία της χρονικής συγκυρίας, που συμπίπτει με το μέσον της δεύτερης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και προϊδεάζουν ότι η παρέμβαση του θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις με τη μία να αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και τη δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα του 2030, που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Όπως έχει γράψει και τις προηγούμενες ημέρες το flash.gr, η αποψινή ομιλία δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, «αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία», η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους τους πολίτες. Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, το ύψος των μέτρων προσεγγίζει το 1,7 δις, ενώ «με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι», όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος παρατηρεί πως το μέρισμα ανάπτυξης μεγαλώνει αισθητά εάν σε αυτά τα μέτρα προστεθεί και το 1,5 δις μόνιμων μέτρων, που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από τα τέλη του 2025, όπως είναι η το οικονομικό βοήθημα, ύψους 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι πολιτική της κυβέρνησης παράγει υγιή πλεονάσματα, που επιτρέπουν την δρομολόγηση ουσιαστικών παρεμβάσεων πάντοτε εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Ούτως ή άλλως, ο κ. Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει τα λεγόμενα του το 2016, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη μείωσης των φόρων και αύξησης του εισοδήματος για να επιχειρηματολογήσει ότι τα ίδια υποστηρίζει και πράττει και στη 10η ΔΕΘ του το 2025. Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασης του, που όπως λένε στελέχη, που γνωρίζουν, δεν θα είναι εκτενές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα επικαλούμενος την διεθνή αστάθεια, που φαίνεται, όπως θα πει, ότι τροφοδοτεί πολιτικές κρίσεις με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτές στη Γαλλία και την Ολλανδία.4