«Πακέτο» ΔΕΘ: Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές

Την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν κύρια κατοικία σε ακριτικές ή παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό από 3.000 έως 5.000 κατοίκους αναμένεται να εξαγγείλει σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο που επεξεργάζονταν εδώ και καιρό στο οικονομικό επιτελείο εντάσσεται εκτός απροόπτου στο «καλάθι» της ΔΕΘ με στόχο την ενίσχυση των συγκεκριμένων περιοχών της χώρας με καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια και στη διατήρηση της εθνικής συνοχής καθώς θα βοηθήσει τους φορολογούμενους με πρώτη κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές να μην εγκαταλείψουν την εστία τους.



Η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με εισοδήματα 10.000 – 50.000 ευρώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη από τη Θεσσαλονίκη να δίνει το στίγμα της πρωθυπουργικής ομιλίας λέγοντας ότι «ο καθένας και η καθεμία θα δουν τον εαυτό τους μέσα στο "κάδρο" των μέτρων και των παραμέτρων που συγκροτούν αυτό το νέο κεφάλαιο, αλλά αντικειμενικά εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι οικογένειες με παιδιά».



Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «θα υπάρχει, όμως, μια ειδική μέριμνα, πέραν των γενικών εξαγγελιών. Δεν θα εξαιρεθεί, δηλαδή, κανένας. Και για ανθρώπους - συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε με γεωγραφικά είτε με άλλα κριτήρια, όπως είναι το δημογραφικό θα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης»,.

Ποιες είναι οι παραμεθόριες περιοχές

Οι παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα που ορίζονται νομοθετικά περιλαμβάνουν χερσαίες και νησιωτικές ζώνες κοντά στα σύνορα και στις οποίες περιλαμβάνονται οι νομοί που συνορεύουν με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, η Κέρκυρα και μικρά νησάκια κοντά στα σύνορα. Ενδεικτικά οι βασικές παραμεθόριες περιοχές είναι:

Ήπειρος: Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (σύνορα με Αλβανία).

Δυτική Μακεδονία: Νομοί Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης (βόρεια σύνορα).

Κεντρική Μακεδονία: Νομός Κιλκίς και Σερρών (σύνορα με Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νομοί Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου (σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία).

Νησιά Αιγαίου: Δωδεκάνησα, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Καστελόριζο και μικρότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε πολλές περιπτώσεις ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζουν όλους τους δήμους και κοινότητες που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους 20 χλμ. από τα χερσαία σύνορα ως παραμεθόριους.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς από το 2020 απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ όλα τα ακίνητα που κατέχουν φυσικά πρόσωπα σε 26 μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 1.200 κατοίκους ενώ ο φόρος έχει καταργηθεί υπό προϋποθέσεις για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω άτομα με αναπηρία 80%,ακίνητα σε πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές, ακίνητα σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πολεοδομικά ανενεργές περιοχές ή μεταφερόμενους οικισμούς και ακίνητα που είναι διατηρητέα κτίρια ή ιστορικά μνημεία.