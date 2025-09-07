Παπαστεργίου από ΔΕΘ: «Από την Ελλάδα του χασάπη, στην Ελλάδα του Χασάμπη και του gov.gr»

Στη σημασία της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού καινοτομίας, ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό, εστίασε η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 89η ΔΕΘ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέδειξε τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι στρατηγικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη τόσο για το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα όσο και για τη χώρα συνολικά.



Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Στέφανος Κόλλιας, ο managing director της Endeavor Greece Παναγιώτης Καραμπίνης και ο engineering manager της Mysten Labs Θεόδωρος Χαϊκάλης.



«Στο κέντρο του Περιπτέρου 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 89η ΔΕΘ παρουσιάζουμε μεταξύ άλλων δύο εμβληματικά έργα: τον υπερυπολογιστή "Δαίδαλος" και το AI Factory "Pharos", που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία "χτίζουμε" το μέλλον του εγχώριου οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. Με έργα, όπως αυτά, η χώρα μας αποκτά ρόλο παραγωγού τεχνολογικών λύσεων και όχι απλού καταναλωτή», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός σημείωσε πως σήμερα «συγκρούονται δύο Ελλάδες: η Ελλάδα των παθογενειών, της γραφειοκρατίας και των συντεχνιακών νοοτροπιών του "χασάπη και του ΟΠΕΚΕΠΕ" με την Ελλάδα του gov.gr, την Ελλάδα του Ντέμη Χασάμπη, του κυπριακής καταγωγής νομπελίστα νευροεπιστήμονα, πρωτοπόρου στην ΤΝ, που συζητά την ερχόμενη Παρασκευή στο Ηρώδειο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη».

Φωτο: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γραφείο Τύπου

Πρόσθεσε πως η Ελλάδα του gov.gr είναι εκείνη της καινοτομίας, της επιστήμης, της εξωστρέφειας. «Αυτήν την Ελλάδα επιλέγουμε και αυτή υπηρετούμε: μια χώρα που αφήνει πίσω της παθογένειες του παρελθόντος και επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις με κοινωνικό πρόσημο, για καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερες ευκαιρίες, λιγότερη γραφειοκρατία, μια βελτιωμένη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες και ένα κράτος πιο αποτελεσματικό», συμπλήρωσε.



Ο Γιάννης Παπαχρήστου, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί από απλό καταναλωτή τεχνολογίας σε παραγωγό, να καθιερωθεί στον διεθνή χάρτη Τεχνητής Νοημοσύνης και να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει γλώσσα AI και στα ελληνικά. Παράλληλα, το Pharos θα λειτουργήσει ως επιταχυντής για την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ, συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την πραγματική οικονομία και υποστηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών».



«Επικεντρωνόμαστε σε τρεις άξονες: υγεία, γλώσσα-πολιτισμό και βιωσιμότητα. Αναπτύσσουμε προβλεπτικά μοντέλα υγείας, το ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), τη χρήση των Ελληνικών δορυφορικών δεδομένων, παράγοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, με ηθική χρήση των δεδομένων», τόνισε ο Στέφανος Κόλλιας.

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης υπογράμμισε πως «η επόμενη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες startups και να μπει όλη αυτή η έρευνα σε ανταγωνιστικές εταιρίες τεχνολογίας που θα έχουν διεθνή εμβέλεια» ενώ ο Θεόδωρος Χαϊκάλης δήλωσε πως είναι σημαντικό να αναδεικνύονται και να ενισχύονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του ελληνικού κράτους για τη στήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη δημιουργία της αναγκαίας ερευνητικής υποδομής.