Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα - Ποια ημέρα χτυπάει το πρώτο κουδούνι του 2026

Ένα εικοσιτετράωρο έμεινε μέχρι οι μαθητές κάθε ηλικίας κάνουν μια διακοπή στα μαθηματά τους ενόψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές κάθε βαθμίδας θα ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές συνοδεύεται συνήθως από γιορτινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, δημιουργώντας μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που προετοιμάζει μικρούς και μεγάλους για τις γιορτές.

Το πρώτο κουδούνι του 2026

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή στα θρανία σηματοδοτεί την αρχή του δεύτερου μισού της σχολικής χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, οι σχολικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.