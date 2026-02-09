Καλλιθέα: Βίντεο με τον αγώνα σωτηρίας των αστυνομικών για το 2χρονο που έπεσε στο σιντριβάνι

Συγκίνηση και βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα προκαλεί το βίντεο από τη χθεσινή δραματική μεταφορά ενός παιδιού μόλις δύο ετών στο νοσοκομείο, μετά τον εντοπισμό του αναίσθητου σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Κάθε δευτερόλεπτο αποτυπώνει έναν αγώνα δρόμου με μοναδικό στόχο: να κρατηθεί το παιδί στη ζωή.



Στις εικόνες που καταγράφονται, περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας κινείται με ταχύτητα προς το Νοσοκομείο Παίδων, ενώ μπροστά του δίκυκλα της ΕΛΑΣ ανοίγουν δρόμο μέσα στην κίνηση. Οι σειρήνες ηχούν ασταμάτητα, οδηγοί παραμερίζουν, και η πόλη μοιάζει για λίγα λεπτά να «παγώνει», καθώς όλοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης.



Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τη μεταφορά δεν δίστασαν ούτε στιγμή. Με ψυχραιμία, ταχύτητα και απόλυτη αίσθηση καθήκοντος, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να φτάσει το παιδί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο. Το περιπολικό μετατρέπεται σε όχημα ελπίδας, ενώ τα δίκυκλα σχηματίζουν έναν προστατευτικό διάδρομο ζωής.





Βίντεο από τη χθεσινή μεταφορά του 2 χρόνου με το περιπολικό στο νοσοκομείο. Μπροστά ανοίγουν το δρόμο δίκυκλα της ΕΛΑΣ pic.twitter.com/w8ppFajZvM — Flash.gr (@flashgrofficial) February 9, 2026

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το κορίτσι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Το παιδί βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι. Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που ειδοποιήθηκαν από περίοικους για το συμβάν έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί το παιδί επανήλθε μετά από τεράστιες προσπάθειες των γιατρών και πλέον βρίσκεται στην εντατική διασωληνωμένο.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, συνελήφθησαν και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.