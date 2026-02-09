Καλλιθέα: «Είπα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να της κάνω ΚΑΡΠΑ», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σοκ προκαλεί το ατύχημα που είχε ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών στην Καλλιθέα, καθώς έπεσε σε σιντριβάνι όταν ξέφυγε από την επίβλεψη των γονέων της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα το απόγευμα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου. Την στιγμή εκείνη η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο που έσπευσε να βοηθήσει το κοριτσάκι μόλις το γεγονός έγινε αντιληπτό. Αυτόπτης μάρτυρας που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι αποκάλυψε μιλώντας στο Action 24: «Ανέβηκα, όπως κάνω συχνά, για να τραβήξω φωτογραφικό υλικό με το κινητό για το μαγαζί μου. Το ίδιο έκανα και χθες. Εκείνη τη στιγμή είδα ένα πλήθος ανθρώπων να τρέχει πανικόβλητο. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί. Είδα έναν άνθρωπο να κρατά ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του και να προσπαθεί να το ακουμπήσει στο έδαφος. Τότε κατάλαβα ότι το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του. Επικρατούσε ένταση και πανικός».

«Πλησίασα το παιδί για να προσφέρω πρώτες βοήθειες. Για να με αφήσουν, είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός. Δεν υπήρχε διασώστης, δεν υπήρχε αστυνομικός εκείνη τη στιγμή, μόνο κόσμος. Έχω κάνει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. Γνωρίζω τα βασικά, ΚΑΡΠΑ, τεχνητή αναπνοή. Θεώρησα ότι τουλάχιστον τα βασικά μπορούσα να τα κάνω. Στην αρχή δεν με άφηναν, μου έσπρωχναν τα χέρια. Τους είπα να σταματήσουν» εξήγησε ο ίδιος.

«Ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, του έδωσα αναπνοές, προσπάθησα ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή το παιδί έκανε εμετό. Το γύρισα στο πλάι και τότε είδα ότι έβγαζε υγρά και από τη μύτη. Έβαλα το αυτί μου κοντά στο στόμα και τη μύτη του για να δω αν αναπνέει. Προσπάθησα να πιάσω σφυγμό, αλλά δεν με άφηναν. Κάποιοι το έπιασαν και πήγαν να το κουνήσουν. Τους φώναξα να το αφήσουν. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν οι αστυνομικοί, προσπάθησαν και εκείνοι να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, πήραν το παιδί αγκαλιά και το μετέφεραν άμεσα με περιπολικό στο νοσοκομείο για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος» είπε περιγράφοντας τις δραματικές εκείνες στιγμές.

Αναφορικά με την σύγχυση για την ηλικία του παιδιού ανέφερε: «Θέλω να πω κάτι ακόμη: αν το παιδί ήταν 5 ή 6 ετών, αυτό πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μπορούν να κρατήσουν το σώμα τους πάνω από το νερό. Εδώ μιλάμε για μικρότερης ηλικίας παιδί, που δεν μπορούσε να στηριχτεί. Παίζει ρόλο και το βάθος του νερού, αλλά κυρίως το ύψος και η σωματική δύναμη του παιδιού».