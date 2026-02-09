Καλλιθέα: Για 40 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το κοριτσάκι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Για περίπου 40 λεπτά οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» έκαναν ΚΑΡΠΑ στο 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπεσε το βράδυ της Κυριακής (8/2) σε σιντριβάνι της Καλλιθέας με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, επί της οδού Δαβάκη, όταν το παιδί ξέφυγε της προσοχής του πατέρα του και έπεσε στο σιντριβάνι χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανέναν. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 2χρονη βρίσκονταν κάτω από το νερό για 10 ολόκληρα λεπτά.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο σήμανε συναγερμός και στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση για να μεταφερθεί άμεσα η 2χρονη στο νοσοκομείο.

Με περιπολικό της ΕΛΑΣ στο νοσοκομείο

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με περιπολικό της Άμεσης Δράσης με τους γιατρούς του νοσοκομείου να πέφτουν πάνω του και να κάνουν ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Το κοριτσάκι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του «Αγλαΐα Κυριακού», με την κατάστασή του να κρίνεται ως κρίσιμη.

Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ οι γονείς συνεργάζονται με τις Αρχές και τους γιατρούς για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του παιδιού.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της 2χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών.