Καλλιθέα: Τον χτύπησε με το ΙΧ, τον έβρισε και τον εγκατέλειψε - Βίντεο από την παράσυρση πεζού

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ώρες, από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού στην περιοχή της Καλλιθέας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να διασχίσει την οδό Δαβάκη. Διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο πεζός να εκσφενδονιστεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πεζού, ο οδηγός βγήκε από το όχημα, όχι για να βοηθήσει τον τραυματία, αλλά για να τον βρίσει. Λίγα λεπτά αργότερα επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας τον άνδρα αιμόφυρτο.

«Με χτύπησε και έφυγε»

Ο τραυματίας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος, κατέβηκε κάτω και άρχισε να μου φωνάζει. Μετά κάθισα μόνος μου στην άκρη του δρόμου και έφυγε. Με βρήκε ένας άνθρωπος και με βοήθησε».

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο άνδρας κατάφερε να κάνει λίγα βήματα με μεγάλη δυσκολία, μέχρι που τον εντόπισε διερχόμενος πολίτης και κάλεσε ασθενοφόρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού, έχοντας στη διάθεσή της το βίντεο ντοκουμέντο ενώ η οικογένεια του τραυματία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε ή γνωρίζει.