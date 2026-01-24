Βριλήσσια: Η στιγμή της παράσυρσης υπαλλήλου των ΕΛΤΑ από αυτοκίνητο - Τσακώθηκαν για ένα δέμα

Το φως της δημοσιότητας έχει δει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οδηγός με το όχημά του παρασέρνει μία υπάλληλο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για ένα δέμα.

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει την παράσυρση της υπαλλήλου του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, από άνδρα οδηγό με τον οποίο νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί για ένα δέμα.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του, κρατώντας στο χέρι του ένα δέμα το οποίο όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια δεν ήταν το δικό του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η γυναίκα - υπάλληλος των ΕΛΤΑ - να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, ακολουθώντας τον και επιχειρώντας να τον σταματήσει για να του πάρει το πακέτο που δεν του ανήκε.

Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά. Αμέσως στο σημείο σπεύδουν άλλα δύο άτομα για να βοηθήσουν την γυναίκα που είχε πέσει στο έδαφος.

Διαφώνησαν για ένα δέμα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (24/1) στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Βριλησσίων στην οδό Αναπαύσεως, όταν η υπάλληλος των ΕΛΤΑ είχε διαφωνία με έναν άνδρα για ένα δέμα.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο του υποκαταστήματος.

Ο άνδρας εκεί φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα αυτή να τραυματιστεί. Η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ο δράστης, μετά το επεισόδιο έφυγε αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο, όπου και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στην οποία αναφέρει:

«Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής.

Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών.

Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη. Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».