Βριλλήσια: Παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Τσακώθηκαν για ένα δέμα

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 9 το πρωί ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.