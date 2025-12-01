Κόφτης» στα «χρυσά» στελέχη ΕΛΤΑ προς ώρας, λόγω εξυγίανσης

Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε δημοσίευμα για αύξηση στις αμοιβές ανώτερων στελεχών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έσπευσαν να τοποθετηθούν με ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα... «παγώματος» για το άμεσο μέλλον.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ με ανακοίνωση ξεκαθαρίζει: «Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών παγώνει και θα επανεξεταστεί μόνο αφότου ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας».

Οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί, σύμφωνα με την απάντηση, αφορούσαν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης ικανών στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης για ικανή διοικητική στελέχωση και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρουν τα στελέχη των ΕΛΤΑ: «Οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και την πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου, βάζοντας τέλος σε σενάρια προκλητικών αυξήσεων, όσο η εταιρεία βρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης».