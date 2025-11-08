Το νέο επεισόδιο του House of Flash: Κράτος εν κράτει σε Κρήτη και ΕΛΤΑ

«Κράτος εν κράτει» σε Κρήτη και ΕΛΤΑ.

Το «δίκαιο της Κρήτης» που γράφεται με κουμπαριές και γάμους αλλά όχι με νόμους, ο Άδωνις που ονειρεύεται το αμερικάνικο μοντέλο και η αρρώστια της Κρήτης που κρύβεται για χρόνια κάτω από το χαλί της «φιλοξενίας» και του «έξω καρδιά».



Μέτρα για να αφήσουμε τα παράνομα και να πάρουμε στα χέρια μας τα νόμιμα όπλα...

Η καραμπίνα - δώρο σε έναν 16χρονο κρητικό -που μεγάλωσε, έγινε υπουργός και κυνήγησε χωρίς επιτυχία την οπλοκατοχή και ο βουλευτής που ποζάρει γεμάτος «κρητική υπερηφάνεια» με όπλα χωρίς να «ανοίγει ρουθούνι».



Μπορούν οι κρητικοί Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης να δώσουν τα χέρια για σκληρά μέτρα χωρίς να υπολογίσουν το χρώμα της Κρήτης στον εκλογικό χάρτη;



ΕΛΤΑ: Η διορισμένη υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη σε ρόλο κυνικού τεχνοκράτη κάνει μαθήματα management στους βουλευτές της ΝΔ.

Οι «μάγοι» της κυβέρνησης που... εξαφανίστηκαν στην υπόθεση του λουκέτου στα υποκαταστήματα, τα βιλαέτια και τα ψεύτικα δάκρυα των τεχνοκρατών για τα ΕΛΤΑ .

Η σύσκεψη υπό Μητσοτάκη, η ερώτηση του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του που έμεινε αναπάντητη.



Πού πήγαν τα 250 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε το κράτος τα τελευταία χρόνια στα ΕΛΤΑ;



Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής με το νέο, τέταρτο επεισόδιο, του House of Flash.

