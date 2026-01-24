Μηδενική ανοχή στη βία: Τα ΕΛΤΑ για το περιστατικό στα Βριλήσσια

Την απερίφραστη καταδίκη της για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courierστην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια εξέφρασε με επίσημη ανακοίνωσή της η Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το περιστατικό, που κατέληξε στον τραυματισμό υπαλλήλου της εταιρείας και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, έχει κινητοποιήσει τον οργανισμό.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του εργαζομένου που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες παράδοσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εταιρεία παρέχει ήδη κάθε αναγκαία υποστήριξη στον συνεργάτη της, ενώ παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του μετά τη μεταφορά του για ιατρική αξιολόγηση.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής και πλήρης συνεργασία με τις Αρχές

Η διοίκηση των ταχυδρομείων διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο πελάτης προκάλεσε τον τραυματισμό του υπαλλήλου πριν συλληφθεί.

Η Διοίκηση υποστηρίζει ότι η προστασία του προσωπικού και του κοινού αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Με αφορμή το περιστατικό στο Χαλάνδρι, ο οργανισμός δεσμεύεται για τη διαρκή ενίσχυση των μέτρων που διασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υποκαταστημάτων και των πρακτορείων του πανελλαδικά.