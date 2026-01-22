Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Τα fake news που «δηλητηριάζουν» τις έρευνες και η σύλληψη του 51χρονου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου, 2025. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα, με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων σχετικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 51χρονος που διατηρούσε σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να ισχυριζόταν ότι ο 33χρονος γιατρός εθεάθη σε περιοχές της Κισσάμου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ καλούσε το κοινό να μην του απευθύνεται καθώς – δήθεν – ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Η ανάρτηση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους οικείους του αγνοουμένου γιατρού, με τις αστυνομικές αρχές να τον καλούν για να δώσει εξηγήσεις στις οποίες δεν μπορούσε να τεκμηριώσει τις πληροφορίες που διέσπειρε. Έπειτα αυτό, ο 51χρονος συνελήφθη ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων.

Η επίμαχη ανάρτηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφερόταν σε δήθεν πληροφορίες που είχε συλλέξει ο ίδιος από αναρτήσεις και σχόλια που φέρεται να αλίευσε στο διαδίκτυο, έκανε λόγο για μαρτυρίες που εντόπιζαν τον 33χρονο γιατρό να έχει περάσει από σημεία της Κισσάμου, με σκούφο και σακίδιο και κατάσταση έντρομη, ενώ καλούσε τους αναγνώστες να μην του μιλήσουν αν τον δουν.

Ο «κβαντικός επιστήμονας»

Δεν είναι όμως αυτό το μόνο περιστατικό που κηλιδώνει το δράμα της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου. Λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, ένας άνδρας τέθηκε υπό κράτηση μετά από ισχυρισμό του ότι διαθέτει πληροφορίες για την τύχη του 33χρονου γιατρού.

Ο ιδιώτης ερευνητής κλήθηκε από τις Αρχές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους ισχυρισμούς του, καθώς φέρεται να ανέφερε ότι μέσω μεθόδου που ο ίδιος αποκαλεί «κβαντική τεχνολογία» έχει καταφέρει να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να έρθει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα.

Οι γονείς του αγωνιούν όσο οι έρευνες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.