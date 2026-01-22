Αρχιπλοίαρχος Δήμητρα Χασιώτη για μεταναστευτικό: «οι λιμενικοί της Κρήτης αναμετρήθηκαν με ασύμμετρες καταστάσεις»

«Στο πρόσωπο μου σήμερα, δεν βραβεύεται απλώς ένας Διοικητής. Βραβεύεται ο Κυβερνήτης του σκάφους που παλεύει με τα κύματα και το πλήρωμα αγρυπνά για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, ο λιμενικός που υπηρετεί τους ναυτικούς, τους πολίτες, τους επιβάτες στα λιμάνια μας…». Με αυτά τα λόγια και εμφανώς συγκινημένη η αρχιπλοίαρχος, Δήμητρα Χασιώτη, η Περιφερειακή Διοικητής του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο από την Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε για τη σπουδαία βράβευση της αρχιπλοιάρχου, Δήμητρας Χασιώτη.