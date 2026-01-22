Ελλάδα Κρήτη

Αρχιπλοίαρχος Δήμητρα Χασιώτη για μεταναστευτικό: «οι λιμενικοί της Κρήτης αναμετρήθηκαν με ασύμμετρες καταστάσεις»

Δεν έκρυψε την συγκίνηση της η Περιφερειακή Διοικητής των Λιμενικών Αρχών της Κρήτης κατά την σπουδαία βράβευση της.

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

«Στο πρόσωπο μου σήμερα, δεν βραβεύεται απλώς ένας Διοικητής. Βραβεύεται ο Κυβερνήτης του σκάφους που παλεύει με τα κύματα και το πλήρωμα αγρυπνά για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, ο λιμενικός που υπηρετεί τους ναυτικούς, τους πολίτες, τους επιβάτες στα λιμάνια μας…». Με αυτά τα λόγια και εμφανώς συγκινημένη η αρχιπλοίαρχος, Δήμητρα Χασιώτη, η Περιφερειακή Διοικητής  του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο από την Λέσχη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε για τη σπουδαία βράβευση της αρχιπλοιάρχου, Δήμητρας Χασιώτη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader