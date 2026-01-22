Γέφυρες: Θα μπει τέλος στις πτώσεις κομματιών;

Από το Τομπρούκ και τον Καρτερό αναμένεται να ανοίξει ο κύκλος της συντήρησης γεφυρών στην Κρήτη, κι ενώ τα περιστατικά με την πτώση κομματιών τσιμέντου από τις δύο κατασκευές στην περιοχή του Μπεντεβή και στο Παλαιόκαστρο επέτειναν τόσο την ανησυχία στις τάξεις των πολιτών, όσο και την ανάγκη παρεμβάσεων! Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης αναλαμβάνει δράση από την μεθεπόμενη εβδομάδα, αφού μόλις πρόσφατα εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών σε μελέτες τις οποίες είχε ετοιμάσει από το… 2021!

