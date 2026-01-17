Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται - Ελπίδες ότι είναι ζωντανός

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα οι προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, με τις ομάδες εθελοντών να παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, μια πληροφορία που χαρακτηρίζεται ως «σοβαρή» φαίνεται να έχει αναπτερώσει το ηθικό όσων συμμετέχουν στις έρευνες.

Όπως έγινε γνωστό, οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, βάσει των νέων στοιχείων που έφτασαν στους διασώστες, με την ελπίδα να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Από τον δήμο Φρε οι έρευνες μεταφέρθηκαν στην Επισκοπή Ρεθύμνου, μετά από τη νέα πληροφορία, βάσει της οποίας πριν περίπου δύο εβδομάδες, σε μέρα με έντονη βροχόπτωση, μια γυναίκα είδε τον γιατρό κάτω από μια γέφυρα. Όταν τον ρώτησε «πού πας παιδί μου με τέτοια βροχή;», εκείνος δεν απάντησε, αλλά ζήτησε αν μπορεί να του δώσει νερό. Η γυναίκα του έδωσε νερό και στη συνέχεια εκείνος απομακρύνθηκε.

Η ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Μια σοβαρή πληροφορία όμως,που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».