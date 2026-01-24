Νέες μαρτυρίες για την εξαφάνιση του γιατρού - «Ήταν απογοητευμένος»

Ο γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος συνεχίζει να είναι αγνοούμενος από τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του και τους φίλους του να αγωνιούν για τη τύχη του. Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη "Φως στο Τούνελ" έψαξε στο χθεσινό επεισόδιο κάθε κρυφή πτυχή της ιστορίας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού εξελίσσεται σε θρίλερ που μοιάζει να μην έχει τέλος. Από τις 7 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε με το κόκκινο Suzuki Swift από το σπίτι του στο Ηράκλειο και τα ίχνη του χάθηκαν ξαφνικά στη δύσβατη ενδοχώρα των Χανίων, τα ερωτήματα παραμένουν σκοτεινά και αναπάντητα.

Το «Τούνελ» επέστρεψε στην Κρήτη, ακολούθησε τα τελευταία ίχνη του και κατέγραψε νέες μαρτυρίες. Μέσα από νέες μαρτυρίες φίλων του από το εξωτερικό, κατοίκων των Χανίων και την έκκληση της μητέρας του, η εκπομπή αναζήτησε απαντήσεις.

«Ήταν πιεσμένος, απογοητευμένος – όχι όμως άνθρωπος που θα εξαφανιζόταν έτσι»

Νέα μαρτυρία στενού φίλου του Αλέξη από τη Γερμανία έριξε φως στις τελευταίες ημέρες πριν χαθούν τα ίχνη του. Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό όπως λέει να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου» λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισης του. Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του: Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του.

Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος λάλησε και πήγε χώθηκε σε κάποια σπηλιά .. ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει.. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;

Πριν τρία χρόνια είχε σχέση με μια κοπέλα από την Πάτρα και συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν το έβρισκε. Είχε μια από τη Νορβηγία στο νησί, μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά».

«Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο… Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε… Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για εκείνον…». Το “Τουνελ” συνάντησε τη μητέρα του αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, στον τόπο των ερευνών που συνεχίζονται αδιάκοπα απο τις ομάδες εθελοντών. Μίλησε για τους φόβους της και το χρόνο που περνά αργά και βασανιστικά χωρίς απαντήσεις…

«Είναι ένα μαρτύριο για όλους μας… αλλά κυρίως για τον ίδιο. Γιατί δεν έχει να φάει, είναι έξω στο κρύο, ταλαιπωρείται… Δεν ξέρουμε τίποτα για το πού μπορεί να βρίσκεται…» Οι μοναδικές μαρτυρίες που, όπως λέει, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές, ήταν οι δύο πρώτες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Μια τρίτη, στις Καλύβες, από περιπτερά που υποστήριξε ότι ο Αλέξης του ζήτησε κάτι να φάει και τσιγάρα – χωρίς τελικά να τα πάρει, γιατί δεν είχε χρήματα– αμφισβητήθηκε.

Ακολούθησε άλλη μία μαρτυρία από σούπερ μάρκετ, όπου η υπάλληλος τον περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο. «Μου είπαν ότι θα έλεγχαν το υλικό από τις κάμερες δύο εβδομάδων, αλλά ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα… Εκεί είναι μια περιοχή με πολλά beach bars, τώρα άδεια. Τα έψαξε η αστυνομία… αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος…»

Η απογοήτευση ξεκάθαρη στη φωνή της. Αναφέρει πως υπήρξαν και μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων, ότι τον είδαν εκεί. Πήγε μαζί με την κόρη της, έψαξαν, ρώτησαν… μάταια. Μιλά για τον Αλέξη της με πόνο… «Ήταν ένα παιδί με όνειρα… μεγάλα όνειρα. Τελείωσε την Ιατρική στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό, το αγροτικό του στη Σκιάθο – όλοι εκεί τον αγαπούν.

Ξεκίνησε διδακτορικό, εργαζόταν στο Βενιζέλειο… Ήθελε να φύγει στη Γερμανία. Θα έδινε εξετάσεις τον Μάιο για ειδικότητα…Οι ασθενείς του τον λατρεύουν. Όχι μόνο γιατί είναι καλός γιατρός… αλλά γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τους φρόντιζε πραγματικά. Δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι… Μόνο που ήταν κλειστός με εμάς. Στους φίλους του τα έλεγε όλα…»

Δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη. «Μέχρι και την Παρασκευή πριν χαθεί, εφημέρευε κανονικά. Ήταν καλά… Το Σάββατο το βράδυ μας είπαν πως είχε βγει με συναδέλφους του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά…» Και μετά τα πάντα άλλαξαν ξαφνικά…

«Την Κυριακή μίλησε με τον πατέρα του. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον δει. Εκείνος τον προέτρεψε να πάει μια βόλτα στα Χανιά μέχρι να φτάσει ο ίδιος στην Κρήτη. Έφυγε χωρίς τίποτα μαζί του… μόνο με το κινητό του. Με πήρε τηλέφωνο… κατάλαβα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τον ρώτησα πού πάει… μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί… Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω… και τότε έκλεισε το τηλέφωνο…»

Λίγο αργότερα κάλεσε τον πατέρα του. «Τον ρώτησε αν ξεκίνησε… Μάλλον πήρε λάθος δρόμο… και βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που άφησε το αυτοκίνητο. Ένας δύσβατος δρόμος… που καταλήγει σε αδιέξοδο…Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Νικολούλη που συνεχίζει να ψάχνει… Είτε ζωντανός είτε νεκρός… το μόνο που με νοιάζει… είναι να βρεθεί…».

Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό που αγνοείται…

Με το «Τούνελ» επικοινώνησαν και κάτοικοι από απομακρυσμένες περιοχές των Χανίων, οι οποίοι είδαν έναν περιπλανώμενο που έμοιαζε αρκετά με τον αγνοούμενο Αλέξη. Ο ένας περιέγραψε ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε έντονα και τον οδήγησε ακόμη και στην επικοινωνία με την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δηλώσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, βρισκόταν σε ελαιώνα στην περιοχή Ξερόκαμπος Καντάνου, όταν τον είδε.

«Ήταν γύρω στα 30, φορούσε μαύρο μπουφάν και σκούρα κουκούλα. Δεν τον είδα από κοντά, αλλά μου έκανε εντύπωση. Με ρώτησε πώς θα πάει στο Καστέλι…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απορημένος για την απόσταση, καθώς δεν είδε αυτοκίνητο, ο μάρτυρας τον ρώτησε αν σκοπεύει να φτάσει εκεί με τα πόδια. «Μου λέει “ναι …θα προσπαθήσουμε” και νόμιζα ότι ήταν κι άλλος μαζί του αλλά τελικά δεν υπήρχε κανείς.”

Ο μάρτυρας του εξήγησε τη διαδρομή, λέγοντάς του να κατευθυνθεί προς το χωριό Δρυς, μέσω του επαρχιακού δικτύου. Αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο, όπως είπε, ήταν η εικόνα του άνδρα. «Δεν έμοιαζε με εργάτη γης. Ήταν σε καλή κατάσταση, δεν φαινόταν ταλαιπωρημένος, είχε γένια. Είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάποιον να περπατά εκεί. Σίγουρα είχε κατέβει από το βουνό, από την πίσω πλευρά που οδηγεί στο επαρχιακό δίκτυο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρας.”

Ο ίδιος φώναξε ξανά στον άγνωστο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε τη διαδρομή. «Μου απάντησε “εντάξει, ευχαριστώ” και συνέχισε». Η εικόνα όμως δεν έφυγε από το μυαλό του. «Ψιλιάστηκα», όπως είπε, και επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, μίλησε επιφυλακτικά, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του άνδρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν πως οι έρευνες επικεντρώνονται στον Αποκόρωνα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο μάρτυρας συνάντησε έναν συγχωριανό του, οδηγό ΚΤΕΛ που εκτελεί σχολικά δρομολόγια, και του ανέφερε το περιστατικό. «Μου είπε πως κι εκείνος είδε έναν παρόμοιο άνθρωπο στον δρόμο, αλλά δεν πίστευε ότι ήταν ο γιατρός. Το βράδυ όμως με πήρε τηλέφωνο. Είχε δει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προβληματίστηκε. Μπορεί να ήταν αυτός…».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν ο άνδρας που είδαν φορούσε κουκούλα λόγω βροχής ή προσπαθούσε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, ο μάρτυρας απάντησε: «Έμοιαζε χαμένος. Ήταν στο πουθενά…». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ώρα που τον είδε ήταν περίπου 12 με 12:30 το μεσημέρι, χρόνος που – όπως αποδείχθηκε – «δένει» με τη μαρτυρία του οδηγού ΚΤΕΛ

Η εκπομπή επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία. Ο οδηγός του λεωφορείου επιβεβαίωσε ότι είδε άνδρα με παρόμοια χαρακτηριστικά την ίδια ημέρα. «Μετέφερα παιδιά με σχολικό. Περνούσα από Κάντανο προς Στροβλές και τον είδα γύρω στις 16:15 το απόγευμα, σε χωριό που λέγεται Αλιγοί.

Για να πάει κάποιος στο Καστέλι από εκεί, θέλει περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ήταν καλοντυμένος, σε καλή κατάσταση, περπατούσε γρήγορα. Κρατούσε ένα κινητό στο χέρι και το κοιτούσε συνεχώς. Μπορεί να είχε GPS…» ανέφερε.

Το «Τούνελ» ζήτησε από τους εθελοντές της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσων να ελέγξουν τις μαρτυρίες αυτές. Πραγματοποίησαν παράλληλη έρευνα μέσα στη νύχτα και, σε ζωντανή σύνδεση από τον Αποκόρωνα Χανίων, ο πρόεδρός τους, Γιώργος Χαβαλεδάκης, ανέφερε πως εντόπισαν το πρόσωπο που είχαν δει οι κάτοικοι της περιοχής και ότι δεν επρόκειτο για τον αγνοούμενο γιατρό.