Η σορός στα Χανιά ανήκει στον Αλέξη Τσικόπουλο - Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού

Την πιο τραγική κατάληξη έχει η υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά, καθώς η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ανήκει στον 33χρονο γιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, τα ίχνη του αδικοχαμένου νεαρού είχαν χαθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2025. Έκτοτε αγνοείτο και για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις συναρμόδιων αρχών και εθελοντών, κι από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τη δική τους αγωνία ζούσαν όλον αυτό τον καιρό οι γονείς του Αλέξη Τσικόπουλου, που ήλπιζαν σε ένα θαύμα.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης σήμανε συναγερμός έπειτα από την ανεύρεση ανθρώπινης σορού, σε προχωρημένη σήψη, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Τζιτζιφέ, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Κατόπιν της αυτοψίας που έκανε ο ιατροδικαστής παρόντος και του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλου Νικολάου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τη σορό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, ο ρουχισμός που φέρει η σορός, μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόνι, ταιριάζει με τα ρούχα τα οποία φορούσε ο γιατρός όταν εξαφανίστηκε.



Η σορός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις Dna και για νεκροψία – νεκροτομή.



Σημειώνεται σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ότι τις επόμενες ώρες θα φτάσουν στα Χανιά μέλη της οικογένειάς του θανόντος, από τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.