Γιατί δεν βρέθηκε νωρίτερα ο 33χρονος Αλέξης στα Χανιά - Το στοιχείο κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου. Ο αγνοούμενος, για περισσότερο από πέντε μήνες, γιατρός βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σορό και κάλεσε τις Αρχές. Δεν άργησε να διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για τον 33χρονο, λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Όπως γράφει το CRETA24, πρόκειται για ένα σημείο με πυκνή βλάστηση, σε μια δύσκολα προσβάσιμη περιοχή. Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια θανάτου. Πάντως, όλα τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν αυτοχειρία.

Οι τελευταίες κινήσεις του Αλέξη

Για τις συνθήκες των ερευνών μίλησε στο CRETA24 ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, Φαντελής Καπαρουδάκης.



Όπως ανέφερε, οι εθελοντές συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, οι οποίες για αρκετές ημέρες απέβαιναν άκαρπες λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της δυσκολίας πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή «Ριζίτικο», ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές.



Ο κ. Καπαρουδάκης εκτίμησε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε για ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού.



«Υπάρχει ένα μονοπάτι που καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν από κανέναν. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα», είπε, σημειώνοντας ότι ακόμη και η πρόσβαση πεζών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Συμπλήρωσε ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον Αλέξη Τσικόπουλο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε εκκλησάκι.



«Ίσως να είδε κάποια εκκλησία και να νόμιζε πως βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητό του. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», επισήμανε.

