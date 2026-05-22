Χανιά: «Κλειδί» η νεκροψία για τον θάνατο του 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε μετά από 6 μήνες

Την τελευταία πράξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, αναμένεται να γράψουν οι εξελίξεις στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό σορού το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) σε περιοχή του Αποκόρωνα.

Η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο στον Τζιτζιφέ και ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση ταυτοποίηση.

Καθοριστικό ρόλο στην αρχική αναγνώριση έπαιξε ο ρουχισμός της σορού μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόνι που ταιριάζει με τα ρούχα που φορούσε ο γιατρός την ημέρα της εξαφάνισής του.

Σήμερα στα Χανιά οι γονείς

Σήμερα (22/05) αναμένονται στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της τελικής αναγνώρισης.

Η σορός έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, από την οποία αναμένεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια θανάτου.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή, αναφέρει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Κανέλλο Νικολάου, η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο, μέσα σε πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά σε εκκλησάκι της περιοχής, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται εντός αυτού.

Όπως επεσήμανε, η μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό, γεγονός που εξηγεί γιατί η σορός παρέμεινε στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να γίνει αντιληπτή.