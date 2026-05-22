Πατέρας 33χρονου γιατρού: «Το μυαλό μου πάει ότι έφυγε από ασιτία ή από ατύχημα»

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, του οποίου η σορός εντοπίστηκε την Πέμπτη (21/5), περίπου 5,5 μήνες μετά την εξαφάνισή του, μίλησε για τον γιο του με ιδιαίτερη συγκίνηση, κάνοντας λόγο για ένα «άριστο παιδί σε όλα, με ήθος πάνω απ’ όλα και εξαιρετική επιστημονική πορεία».



«Ήταν ένα υπέροχο παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από ατύχημα, αν και οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες. «Βρέθηκε εκεί πέρα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, δεν ξέρω», σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν ξέρω το μυαλό μου πάει ότι έφυγε από ασιτία, από ατύχημα. Έπεσε εκεί μέσα που έπεσε αλλά δεν βρέθηκε κανένας που να ήταν πολύ κοντά στα αυτοκίνητα και δεν τον βρήκαν. Τόσες έρευνες και δεν τον βρήκαν πεντέμισι μήνες τώρα και τον βρήκε ένας βοσκός», είπε.

Σε ερώτηση εάν θεωρεί ότι οι έρευνες δεν έγιναν όπως έπρεπε, ο πατέρας του 33χρονου ανέφερε: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε σωστή έρευνα. Αλλά τι να σας πω, όταν είναι δίπλα στο αυτοκίνητο κάτι συμβαίνει. Συνήθως κάνουν ομόκεντρους κύκλους όταν ψάχνουν».

Για το αν πιστεύει ότι η σορός του παιδιού του μπορεί να μεταφέρθηκε εκεί από άλλο σημείο, είπε: «Με τίποτα, όχι. Βέβαια, δεν έχω μιλήσει με τις αρχές, όταν πάω να μιλήσω θα το ξέρω καλύτερα».

Κλείνοντας, ανέφερε πως δεν έχει ακόμη μιλήσει αναλυτικά με τις αρχές και πως επιθυμεί «να μείνει κάτι καλό για το παιδί μας, ένα υπέροχο παιδί».